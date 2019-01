Βρετανία – Κόρμπιν: Η Μέι επικεφαλής μιας κυβέρνησης Ζόμπι

Την κατηγορηματική αντίθεσή της στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξέφρασε εκ νέου η Τερέζα Μέι λίγες ώρες πριν την κρίσιμη ψηφοφορία για την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησής της, ενώ προειδοποίησε πως η χώρα έχει ακόμη μπροστά της μακρύ δρόμο για να επουλώσει τις πληγές του διχασμού, που άνοιξαν μετά το δημοψήφισμα του 2016. Για «κυβέρνηση ζόμπι» έκανε λόγο ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

Η προσφυγή στις κάλπες θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει η Βρετανία στην παρούσα στιγμή, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι το Brexit θα καθυστερούσε, δήλωσε η πρωθυπουργός στην ομιλία της στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η Μέι εμφανίστηκε βέβαιη ότι η κυβέρνησή της θα λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου, μολονότι η Συμφωνία Αποχώρησης από την ΕΕ απορρίφθηκε χθες με συντριπτική πλειοψηφία από τους βουλευτές.

«Πιστεύω ότι (οι εκλογές) είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα βάθαιναν τον διχασμό την ώρα που χρειαζόμαστε ενότητα, θα έφερναν χάος ενώ χρειαζόμαστε απόλυτη βεβαιότητα και θα έφερναν καθυστέρηση ενώ πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός» τόνισε η πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, συμπλήρωσε πως «είναι μακρύς ο δρόμος» μέχρι να επανενωθεί η χώρα, μετά το διχαστικό δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, ζητώντας από τους βουλευτές να στηρίξουν την κυβέρνησή της, στην ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής, ώστε να ολοκληρώσει το έργο της.

«Ζούμε μια ιστορική στιγμή μετά το δημοψήφισμα που δίχασε τον λαό μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε να επανενώσουμε τη χώρα και η χθεσινή ψηφοφορία κατέδειξε ότι έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας» είπε η πρωθυπουργός.

«Αλλά δεν πιστεύω ότι η διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό, ούτε πιστεύω ότι θα γίνει από μια κυβέρνηση» με επικεφαλής τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας είναι επικεφαλής μιας «κυβέρνησης ζόμπι» δήλωσε από τη μεριά του ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, στην ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Κόρμπιν επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές αφού απορρίφθηκε η Συμφωνία Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συντριπτική πλειοψηφία, στη χθεσινή ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

«Αν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να περάσει νόμους από το κοινοβούλιο, πρέπει να προσφύγει στο λαό για να λάβει νέα εντολή» είπε στους βουλευτές. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση ζόμπι» πρόσθεσε, εννοώντας ότι είναι ανίκανη και αδρανής.

