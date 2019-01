Brexit: Πανηγυρισμοί διαδηλωτών – «Καμία συμφωνία, κανένα πρόβλημα» φώναζαν

«Κόκκινο» είχε χτυπήσει το θερμόμετρο έξω από τη Βουλή των Κοινοτήτων στη Βρετανία με εκατοντάδες πολίτες να περιμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επί της ψηφοφορίας για τη συμφωνία Μέι – Λονδίνου για το Brexit.

Mόλις άκουσαν τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων να ανακοινώνει το αποτέλεσμα, με το οποίο η Μέι υπέστη συντριπτική ήττα, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

«Καμία συμφωνία, κανένα πρόβλημα», «σταματήστε το χάος του Brexit» και «αφήστε τον λαό να ψηφίσει» ήταν μερικά τα συνθήματα σε πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

Scenes from the People’s Vote rally as @theresa_may #Brexit deal was voted in the @HouseofCommons #Westminster @itvnews pic.twitter.com/dq2Vp1LI68

