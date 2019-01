Το vima.gr προτείνει για την TV την Κυριακή 13 Ιανουαρίου

Ξένη ταινία «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Οι δύο πύργοι» (The Lord of the Rings: The Two Towers), ALPHA, 22.20

Πρωτάθληµα Super League Παναθηναϊκός – Ξάνθη ΕΡΤ1, 19.00 Διαγωνισµός ζαχαροπλαστικής «Bake off Greece» Alpha, 21.00 Με τη νέα χρονιά, το «Bake off Greece» επιστρέφει δυναμικά, με ένα διαφορετικό επεισόδιο. Ο Ακης Πετρετζίκης μετατρέπει την τέντα σε «Bake Lab» και οι οκτώ ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες προσπαθούν να τον ακολουθήσουν σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία για γερά νεύρα. Ελληνική ταινία «Οι γαµπροί της Ευτυχίας» STAR, 22.50 Ο Βαγγέλης είναι ένας Κρητικός παντρεμένος με τη Λίνα. Δυστυχώς δεν μπορεί να χαρεί τη γυναίκα του, αφού μαζί τους μένει η γεροντοκόρη αδελφή του Ευτυχία. Ο μόνος τρόπος για να φύγει η Ευτυχία από το σπίτι είναι να την παντρέψει. Αναζητώντας τον κατάλληλο γαμπρό, ο Βαγγέλης καταλήγει σε έναν συνεργάτη του, τον Μένη. Ο Μένης είναι ένας άνδρας χτυπημένος από την οικονομική κρίση και ίσως ο μόνος που θα μπορούσε να κάνει τη θυσία. Πρωταγωνιστούν οι Κώστας Αποστολάκης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Χρύσα Ρώπα, Κώστας Ευρυπιώτης, Μπέσυ Μάλφα, Πηνελόπη Αναστασοπούλου. (Ελλάδα, 2014, 98) Ξένη ταινία «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών:

Οι δύο πύργοι» (The Lord of the Rings: The Two Towers) ALPHA, 22.20 Μετά την πτώση του Γκάνταλφ και τον θάνατο του Μπορομίρ, η συντροφιά του δαχτυλιδιού αναγκάζεται να χωριστεί. Ο Φρόντο και ο Σαμ, χαμένοι στους λόφους του Εμιν Μιούιλ, συνειδητοποιούν ότι τους ακολουθεί το Γκόλουμ, ένα πανούργο πλάσμα που έχει υποστεί την επίδραση του Δαχτυλιδιού και τους υπόσχεται πως αν το ελευθερώσουν, θα τους οδηγήσει στη Μόρντορ. Κι ενώ αυτοί συνεχίζουν την πορεία τους, ο Σάρουμαν έχει ήδη συγκεντρώσει το μέγιστο των σκοτεινών δυνάμεων που θα στρέψει ενάντιά τους. Πρωταγωνιστούν οι Ελάιζα Γουντ, Βίγκο Μόρτενσεν, Ορλάντο Μπλουμ, Λιβ Τάιλερ, Ιαν Μακ Κέλεν, Κέιτ Μπλάνσετ, Κρίστοφερ Λι. (ΗΠΑ, 2002, 206)