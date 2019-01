Με διαδικασίες εξπρές στη Βουλή, η συμφωνία των Πρεσπών – Τη Δευτέρα η συνάντηση Τσίπρα – Καμμένου

Discussion at the plenum of the Greek Parliament of the 2019 draft State Budget, in Athens, on Dec. 18, 2018. / Συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου, 2018.

Με διαδικασίες εξπρές αναμένεται να έρθει προς κύρωση στη ελληνική Βουλή, η συμφωνία των Πρεσπών μετά την έγκρισή της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ.

Το «μπαλάκι» για την κύρωση της Συμφωνίας έχει περάσει στην ελληνική πλευρά και δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού τύπου αναφέρουν ότι πρόθεση και των δύο πλευρών σε Αθήνα και Σκόπια είναι να έρθει η συμφωνία, αν είναι δυνατόν ακόμη και τη Δευτέρα στην ελληνική Βουλή. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ρηματική διακοίνωση από την πΓΔΜ στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ώστε – εφόσον στα Σκόπια έχουν τηρηθεί όλα τα συμφωνηθέντα- ο πρωθυπουργός να τη διαβιβάσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής καθώς και στους αρχηγούς των πολιτκών κομμάτων.

Το πιο πιθανό σενάριο πάντως θεωρείται ότι η συμφωνία θα ερθει στο κοινοβούλιο εντός του Ιανουαρίου και τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμμένο. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες και εκτός απροόπτου, οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, θα συναντηθούν – πλην απροόπτου – για να λύσουν τις διαφορές τους ενώπιος ενωπίω, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να θέλουν τον Π. Καμμένο να ζητά από τον πρωθυπουργό να αποσύρει τα στελέχη των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση.