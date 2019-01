Το vima.gr προτείνει για την TV το Σάββατο 12 Ιανουαρίου

Πρωτάθληµα Super League

Ατρόμητος – Παναιτωλικός ΕΡΤ1, 19.00

Ντοκιµαντέρ

«Cool Daddio: The second youth

of R. Stevie Moore» ΕΡΤ2, 23.45

Το ντοκιμαντέρ ερευνά το ίνδαλμα της underground μουσικής Ρ. Στίβι Μουρ, έναν άνθρωπο που ηχογράφησε πάνω από 400 άλμπουμ στην κρεβατοκάμαρά του. Τώρα, στα 66 χρόνια του, απολαμβάνει παγκόσμια αναγνώριση και ένα σωρό θαυμαστές, καθώς ξεκινά την πρώτη του παγκόσμια τουρνέ. Ο Ρ. Στίβι Μουρ θεωρείται μουσική ιδιοφυΐα, από τους σπουδαιότερους της σύγχρονης εποχής, εφάμιλλος του Μπράιαν Γουίλσον και των Μπιτλς. Εχει ασκήσει επιρροή σε πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων είναι ο Αριελ Πινκ, ο Αλμπερτ Χάμοντ, ο Τιμ Μπέρτζες, ο Μακ Ντε Μάρκο και πολλοί άλλοι.

Ξένες ταινίες

«Η εκδίκηση της ξανθιάς»

(Legally Blonde) OPEN, 21.00

Η Ρις Γουίδερσπουν υποδύεται την Ελ, μια φαινομενικά ελαφρόμυαλη ξανθιά, η οποία βάζει πείσμα να περάσει στη Νομική του Χάρβαρντ όταν ο αγαπημένος της, ο οποίος έχει πολιτικές φιλοδοξίες, την παρατά γιατί θεωρεί ότι δεν του ταιριάζει μια σύζυγος χαμηλού πνευματικού επιπέδου. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την αρχική εχθρότητα των συμφοιτητών της, η Ελ καταφέρνει να εντυπωσιάσει με την εξυπνάδα της και με τους ευγενικούς της τρόπους. Συμπρωταγωνιστούν οι Λουκ Γουίλσον, Σέλμα Μπλερ, Μάθιου Ντέιβις, Βίκτορ Γκάρμπερ. (ΗΠΑ, 2001, 88′)

«Daylight» STAR, 23.15

Ενώ προσπαθεί να διαφύγει από τον κλοιό της αστυνομίας, μια συμμορία ληστών μπαίνει στο τούνελ που συνδέει το Μανχάταν με το Νιου Τζέρσεϊ. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το αυτοκίνητό τους συγκρούεται με ένα φορτηγό μεταφοράς εκρηκτικών. Το αποτέλεσμα από την έκρηξη είναι να φράξουν και οι δύο έξοδοι του τούνελ και όσοι βρίσκονται μέσα να εγκλωβιστούν. Πρωταγωνιστούν οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Εϊμι Μπρένεμαν, Νταν Χεντάγια.