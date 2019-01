Επίσημο: Στην ΑΕΚ ο Μπακασέτας μέχρι το 2022

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας ανατροπής δεδομένων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 10/1. Ο Τάσος Μπακασέτας βρέθηκε το απόγευμα στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Μαρούσι. προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να «σφραγίσει» την παραμονή του στην Ένωση.

Σε λιγότερο από μία ώρα οι Κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον διεθνή μεσοεπιθετικό μέχρι το 2022.

«Μέχρι το 2022 στην ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας! Tasos Bakasetas extends his contract with AEK Athens FC until 2022!», ανέφερε χαρακτηριστικά το διαδικτυακό μήνυμα της ΑΕΚ στην επίσημη σελίδα της, ενώ σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν και οι δηλώσεις του παίκτη για τη συμφωνία του με τους πρωταθλητές Ελλάδας.