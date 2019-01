Στη Ρέιντζερς ο Ντεφόε (pic)

Στη Σκοτία και τη Ρέιντζερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζερμέιν Ντεφόε.

Η Μπόρνμουθ παραχώρησε υπό μορφή δανεισμού τον έμπειρο επιθετικό στην ομάδα της Γλασκώβης, η οποία προχώρησε εν συνεχεία στην ανακοίνωσή του, το απόγευμα της Κυριακής (6/1).

O τεχνικός της Ρέιντζερς, Στίβεν Τζέραρντ, θα έχει υπό τις οδηγίες του τον Άγγλο επιθετικό για τους επόμενους 18 μήνες. Αυτή είναι η τρίτη χειμερινή μεταγραφή της Ρέιντζερς μετά τους Τζόρνταν Τζόουνς και Γκλεν Καμαρά.

Δείτε το «τιτίβισμα» της Ρέιντζερς για την απόκτηση του Ντεφόε:

✍️ #RangersFC are today delighted to confirm that Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) has joined the Club on an 18 month loan subject to international clearance: https://t.co/6et0OGyOI7 pic.twitter.com/YEYdtUhzqZ

— Rangers Football Club (@RangersFC) January 6, 2019