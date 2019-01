Θίοντορ: «Νιώθω ανατριχίλα που θα παίξω στην ΑΕΚ»

Εν αναμονή της άφιξης του στην Αθήνα (λίγο πριν τις 14:00 αντί για τις 11:30 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη) ο Τζόρνταν Θίοντορ μοιράστηκε τα συναισθήματα του για το γεγονός ότι θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα και έδειξε ανυπόμονος για να βρεθεί με τους νέους του συμπαίκτες.

«Νιώθω ανατριχίλα που θα παίξω στην ΑΕΚ. Αυτά είναι απίστευτα συναισθήματα. Pick and Rolls με τον Ντελρόι και τον Χάντερ» έγραψε στα socialmedia το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Βασίλισσας.

I got goosebumps going to play for Aek! This is an incredible feelings 😁

— Jordan Theodore (@J__Theo25) January 5, 2019