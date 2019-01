Καλά τα καρφώματα, οι ασίστ και τα κοψίματα, αλλά τα βίντεο με τα clutch shots των σεσημασμένων σουτέρ του ΝΒΑ, κλέβουν τις εντυπώσεις και αφήνουν τον κόσμο να απορεί για το… «πως γίνεται»;

Δείτε το παρακάτω βίντεο και θα καταλάβετε:

👀 the BEST CLUTCH SHOTS from December’s #NBA action! #BESTofNBA pic.twitter.com/NenF8KZPQ3

— NBA (@NBA) January 3, 2019