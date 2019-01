Δανία: Στους οκτώ οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα (εικόνες)

The Great Belt Bridge is seen after a train accident in Denmark, January 2, 2019. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Τετάρτη στην Δανία, φτάνοντας τους οκτώ νεκρούς. Συγκεκριμένα η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε πως πέντε γυναίκες και τρεις άνδρες σκοτώθηκαν στο δυστύχημα που σημειώθηκε σε γέφυρα που ενώνει δύο από τα νησιά της Δανίας. Τα πτώματα δεν έχουν ακόμη αναγνωρισθεί, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Υπενθυμίζεται η επιβατική αμαξοστοιχία μετέφερε 131 επιβάτες και τρεις σιδηροδρομικούς υπαλλήλους, ενώ ότο σιδηροδρομικό ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει τη γέφυρα που συνδέει τα νησιά Ζηλανδία και Φιονία. «Ακούστηκε ένας πολύ, πολύ ισχυρός θόρυβος και στη συνέχεια το τρένο σταμάτησε», δήλωσε στο δίκτυο TV2 ένας αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος επέβαινε στην αμαξοστοιχία μαζί με την κόρη του. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.35 π.μ τοπική ώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το τρένο χτυπήθηκε από κάποιο αντικείμενο από διερχόμενη αμαξοστοιχία με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί. Το τρένο έχει υποστεί αρκετές ζημιές, με σπασμένα παράθυρα. Ένας εκπρόσωπος της Carlsberg δήλωσε ότι η εμπορική αμαξοστοιχία την οποία διαχειρίζεται η DB Cargo-, το τμήμα επιμελητείας της γερμανικής σιδηροδρομικής εταιρείας Deutsche Bahn, που μετέφερε προϊόντα για την Carlsberg μεταξύ της ζυθοποιίας της Fredericia και της Κοπεγχάγης–ενεπλάκη στο δυστύχημα. Η σφοδρή καταιγίδα που πλήττει τη χώρα εμποδίζει τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τον τόπο του δυστυχήματος, την 18 χιλιομέτρων γέφυρα.