Η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού για το νέο έτος [εικόνες]

Την Τετάρτη (02/01) ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την πρώτη προπόνησή του για το νέο έτος και η Ερυθρόλευκη ανέβασε σχετικές φωτογραφίες στο Twitter. Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε δώσει ρεπό στους παίκτες του την πρωτοχρονιά, ενώ απαίτησε υψηλή ένταση στην επιστροφή τους στο χορτάρι του Ρέντη.

Ως γνωστόν οι Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος όσο και ο Αχμέντ Χασάν έχουν ξεκινήσει προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, και αμφότεροι αναμένεται να τεθούν στην διάθεσή του για το προσεχές παιχνίδι με την Ξάνθη για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στις φωτογραφίες που ανέβασαν οι Πειραιώτες από τη σημερινή προπόνηση, μπορείτε να δείτε τα χαμόγελα στα πρόσωπα των Φορτούνη και Χριστοδουλόπουλου, αλλά και τον ανέκφραστο Μαρτίνς.

Πρώτη μέρα προπονήσεων για το νέο έτος! / First day of training for the New Year!#olympiacos #training #NewYear pic.twitter.com/JNHBlU3pUX

