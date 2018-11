Καλιφόρνια-πυρκαγιά: Αγωνία για τους 630 αγνοούμενους

Συγγενείς και επιζώντες της φονικότερης πυρκαγιάς στην ιστορία της Καλιφόρνιας αναζητούν εναγωνίως νέα για την τύχη των 630 ανθρώπων, που αγνοούνται μία εβδομάδα μετά την πυρκαγιά που σχεδόν έσβησε από τον χάρτη την πόλη Πάρανταις.

Καθώς σχεδόν 12.000 σπίτια και κτίρια κάηκαν, οι πυροπαθείς εγκαταστάθηκαν σε σκηνές ή στα οχήματά τους, την ώρα που τα κέντρα υποδοχής των εκτοπισμένων έχουν πλημμυρίσει από κόσμο.

Την ίδια ώρα οι ομάδες έρευνας «χτενίζουν» τις πληγείσες περιοχές αναζητώντας σορούς ή ο,τιδήποτε θα μπορούσε να έχει ίχνη ανθρώπινου DNA.

Ο αριθμός των ανθρώπων, τα ίχνη των οποίων αγνοούνται μετά την πυρκαγιά, παρουσίασε διακυμάνσεις όλη την εβδομάδα με τις αρχές να προειδοποιούν ότι αυτοί οι αριθμοί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αγνοούμενοι έχουν επιζήσει της καταστροφής και δεν έχουν προς το παρόν ενημερώσει την οικογένειά τους ή τις αρχές ότι είναι καλά.

Σήμερα το πρωί, η πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας (Cal Fire) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά ανέρχεται σε 63. Η πυρκαγιά Camp Fire έχει τεθεί υπό έλεγχο σε ποσοστό 45%, αν και το μέγεθός της εξαπλώθηκε, στα 570.000 στρέμματα.

Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι άνω των 65 ετών.

Ο Μπράντον Ντιβάλ από το Σιάτλ δήλωσε ότι επικοινώνησε τελευταία φορά με τον συνταξιούχο πατέρα του, Ρόμπερτ Ντιβάλ, τον Ιούλιο, αφού εκείνος είχε αγοράσει ένα φορτηγάκι. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, τον ενημέρωσαν ότι βρέθηκαν λείψανα του πατέρα του και τώρα μεταβαίνει στην Καλιφόρνια για να δώσει δείγμα DNA.

Οι συγγενείς του συνταξιούχου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ Ντέιβιντ Μάρμπερι, 66 ετών, περιμένουν με αγωνία νέα του. Κανείς δεν κατάφερε να μιλήσει μαζί του μετά την πυρκαγιά. Χθες οι αρχές τους ειδοποίησαν ότι το σπίτι του κάηκε ολοσχερώς.

«Ελπίζω να είναι ακόμη ζωντανός και ότι θα μπορέσουμε να τον δούμε ξανά» είπε η 30χρονη ανιψιά του Σάντια Κουίντ.

Και ο Τζόναθαν Κλαρκ αναζητεί εναγωνίως τον αδελφό του Μορίς, με τον οποίο δεν έχουν επικοινωνήσει εδώ και μία εβδομάδα, από τότε που ξέσπασε η πυρκαγιά.

«Ο πατέρας μου αρχίζει να χάνει την ελπίδα, γνωρίζει ότι ο Μορίς δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, να εξαφανιστεί έτσι απλά χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν» είπε ο 19χρονος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θα συνεχίσω να τον ψάχνω και να ελπίζω. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα είναι μεταξύ των θυμάτων» πρόσθεσε, με δάκρυα στα μάτια.