Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η αυλαία σηκώθηκε

Με μια πρωτότυπη, διαφορετική τελετή έναρξης ξεκίνησε το 59οΦεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου στο κατάμεστο Ολύμπιον. Μετά από ένα σύντομο δρώμενο από τους εθελοντές του Φεστιβάλ, οι οποίοι έδωσαν αρχικά το ρυθμό ανεβαίνοντας στη σκηνή του Ολύμπιον, η τελετή έναρξης έγινε ένα με το κινηματογραφικό πανί: μια μικρού μήκους ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο του Περικλή Πηλείδη και παραγωγή του Γιώργου Σινιόσογλου.

Στο βίντεο αυτό, αποσπάσματα από τις ταινίες που απαρτίζουν το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ εναλλάσσονταν με λόγια από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά, την Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Και βέβαια, με στιγμιότυπα από τις κινηματογραφικές αίθουσες, τους χώρους του Φεστιβάλ, τους καλεσμένους μας, και το κοινό του Φεστιβάλ που εδώ και 59 χρόνια υποστηρίζει τη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της Ελλάδας.

Στο ξεκίνημα αυτής της μικρού μήκους ταινίας, η Γενική Διευθύντρια του ΦΚΘ Ελίζ Ζαλαντό και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης συνόψισαν περιεκτικά τη φετινή διοργάνωση: 253 ταινίες, 92 από τις οποίες είναι ελληνικές, 7 αφιερώματα, περισσότεροι από 350 καλεσμένοι στην Αγορά -«το πιο δυναμικό τμήμα του Φεστιβάλ» όπως χαρακτηριστικά είπαν-, 8 κινηματογραφικές αίθουσες, ανεξάρτητοι δημιουργοί από όλο τον κόσμο, πειραματικές φωνές, μεγάλες ταινίες -με τη μεγαλύτερη να διαρκεί 14 ώρες-, μια έκθεση και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις.

«Το μέλλον του Φεστιβάλ είναι αυτό που ξεκίνησε η τωρινή διοίκησή του» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. «Ένα Φεστιβάλ ακόμη πιο ανοικτό που μπορεί να προσελκύσει επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται να αγοράσουν ταινίες και σιγά σιγά να μπορούν και γυρίζονται ταινίες στην Ελλάδα», συμπλήρωσε.

Η ταινία έναρξης του 59ου ΦΚΘ, ήταν οι «Κλέφτες καταστημάτων»του ιάπωνα δημιουργού Χιροκάζου Κόρε-Έντα που κέρδισε εφέτος τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών και θα διανεμηθεί στις αίθουσες από την εταιρεία διανομής One from the Heart. «Η ταινία μιλά για τους έσχατους της κοινωνίας μας, αυτούς που ζουν στο περιθώριο της κανονικότητάς μας και ωστόσο παραδίδουν μαθήματα ανθρωπιάς και ξεγυμνώνουν το περίβλημα του καθωσπρεπισμού» σημείωσε ο κ. Ανδρεαδάκης.