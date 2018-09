Ακόμα και τα δέκα λεπτά γυμναστικής βοηθούν την μνήμη

Λίγη ήπια άσκηση μπορεί άμεσα να βελτιώσει τη μνήμη υποστηρίζουν Ιάπωνες ερευνητές σε άρθρο που δημοσίευσαν στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Science.

Επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Τσουκούμπα, με επικεφαλής τον Δρ Χιντεακι Σογια, αξιολόγησαν 36 υγιείς άνδρες και γυναίκες που φοιτούσαν στο πανεπιστήμιο και παρατήρησαν ότι μόλις δέκα λεπτά ήπιας άσκησης σε στατικό ποδήλατο βελτίωναν την ανάκληση πληροφοριών από τη μνήμη.

Οι εγκεφαλικές απεικονίσεις σε 16 συμμετέχοντες έδειξαν ότι η σύντομη ήπια άθληση φαίνεται να προκαλεί μια στιγμιαία άνοδο της επικοινωνίας μεταξύ της οδοντωτής έλικας του ιππόκαμπου και των φλοιωδών περιοχών του εγκεφάλου. Και οι δύο περιοχές αυτές είναι βασικές για την επεξεργασία των αναμνήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της μελέτης υποβλήθηκαν σε τεστ μνήμης δύο φορές, μια αφού είχαν γυμναστεί για δέκα λεπτά και μια χωρίς να έχει προηγηθεί άσκηση.

Το τεστ μνήμης έγινε πέντε λεπτά μετά το τέλος της σωματικής δραστηριότητας και περιελάμβανε φωτογραφίες καθημερινών αντικειμένων, που οι φοιτητές έπρεπε να πουν αν ήταν εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Στη συνέχεια σε ένα δεύτερο σετ εικόνων έπρεπε να πουν αν είχαν ξαναδεί κάποιο από τα αντικείμενα ή όχι και αν ήταν όμοια ή όχι.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι καλά για όσους δεν αγαπούν την άθληση ή όσους έχουν κακή φυσική κατάσταση ή απλώς τους ηλικιωμένους. Η ήπια και σύντομη γυμναστική πράγματι μπορεί να παράγει απτά αποτελέσματα και όχι μόνο στους νέους αλλά και στους ηλικιωμένους», σημειώνει ο Δρ Σόγια.

Και προτρέπει όλους να εντάξουμε έστω και 10 λεπτά άθλησης στην καθημερινότητά μας.