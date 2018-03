Καρατομήσεις αξιωματούχων στο Κόσοβο μετά από μυστική επιχείρηση

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Ραμούς Χαραντινάι έπαυσε την Παρασκευή τον υπουργό Εσωτερικών και τον επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας μετά τη σύλληψη και την έκδοση στην Τουρκία έξι τούρκων υπηκόων, δήλωσαν στο Ρόιτερς δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι.



Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως δεν είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση της απέλασης των έξι, οι οποίοι είχαν συλληφθει χθες Πέμπτη στο Κόσοβο για σχέσεις με σχολεία που χρηματοδοτούνται από την κίνηση του Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.



«Και οι δύο παύθηκαν εξαιτίας των συλλήψεων που έγιναν χθες», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, προσθέτοντας πως περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα στη διάρκεια της ημέρας.



