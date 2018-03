Πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα, νίκη παραμονής η Λεγανές

Στην Primera Division...

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της για την κατάκτηση του τίτλου στο ισπανικό πρωτάθλημα, αφού σε αγώνα για την 29η ημέρα επικράτησε 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με τέρματα των Αλκάθερ στο 8΄ και Μέσι στο 30΄.



Νωρίτερα, μεγάλη νίκη, η οποία της δίνει μεγάλη ώθηση για παραμονή στην κατηγορία, πέτυχε η Λεγανές, η οποία νίκησε 2-1 την Σεβίλη.



Η ομάδα του Δημήτρη Σιόβα, που ήταν ξανά στην αρχική ενδεκάδα, πήρε τους τρεις βαθμούς με τέρματα των Μπουντίνζα (41΄) και Εράσο (69΄), ενώ η ομάδα της Ανδαλουσίας μείωσε στο 90΄ με τον Λαγιούν.



Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:



Λεβάντε-Έιμπαρ 2-1

(25΄ Ρότζερ, 64΄ Μπόατενγκ - 63΄ Τσαρλς)



Λα Κορούνια-Λας Πάλμας 1-1

(22΄ Αλμπεντόσα - 3΄ Χαλίλοβιτς)



Βαλένθια-Αλαβές 3-1

(1΄ Ροντρίγκο, 33΄ Τζάτζα, 54΄ αυτ. Λαγουάρδια - 49΄ Σομπρίνο)



Σοσιεδάδ-Χετάφε 1-2

(23΄ Γουίλιαν Χοσέ - 45΄ Ντακονάμ, 51΄ Ανχελ)



Μπέτις-Εσπανιόλ 3-0

(34΄ Ζούνιορ, 56΄ Μπουντεμπούζ, 69΄ Γκερέρο)



Λεγανές-Σεβίλη 2-1

(41' Μπουντίνζα, 69' Εράσο-90' Λαγιούν)



Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

(8΄ Αλκάθερ, 30΄ Μέσι)



Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 18/3

Θέλτα-Μάλαγα 18/3

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 18/3



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 75

Ατλέτικο Μαδρίτης 64 -28αγ.

Βαλένθια 59

Ρεάλ Μαδρίτης 57 -28αγ.

Σεβίλη 45

Βιγιαρεάλ 44 -28αγ.

Τζιρόνα 43 -28αγ.

Μπέτις 43

Έιμπαρ 39

Χετάφε 39

Θέλτα 38 -28αγ.

Λεγανές 36

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35

Εσπανιόλ 35

Σοσιεδάδ 33

Αλαβές 31

Λεβάντε 27

Λας Πάλμας 21

Λα Κορούνια 20

Μάλαγα 13 -28αγ.







