Η ετήσια συνάντηση μεταξύ των δημάρχων από τις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμόδιων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξάγεται σήμερα στη Βαρσοβία, με τη συμμετοχή και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Στο πλαίσιο της καθιερωμένου αυτού διαλόγου, οι δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν συζητούν σημαντικά θέματα που επηρεάζουν τις πόλεις τους, μοιράζονται ιδέες και συνεργάζονται σε έργα που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή στις αστικές περιοχές της Ευρώπης.

Αποτελεί άλλωστε ευκαιρία για τους δημάρχους να εκφράσουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους και να συνεργαστούν με την ΕΕ έτσι ώστε να βρουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Θέμα της φετινής συνάντησης είναι «η ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η διαχείριση κρίσεων». Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία έχει αναλάβει από 1/1/2025 την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες:

Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, Piotr Serafin.

Στη συνάντηση συμμετέχουν οι δήμαρχοι Μπρατισλάβας, Βρυξελλών, Βουδαπέστης, Ελσίνκι, Κοπεγχάγης, Λευκωσίας, Ζάγκρεμπ, Κιέβου, Ταλίν και οι αντιδήμαρχοι Άμστερνταμ, Βερολίνου, Βίλνιους, Λονδίνου, Λιουμπλιάνας, Παρισιού, Πράγας, Ρίγας, Σόφιας και Στοκχόλμης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Eurocities στο οποίο η Αθήνα είναι μέλος, κ. Andre Sobczak.

Η υπογραφή διακήρυξης

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να υπογράψουν σχετική διακήρυξη τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής:

Η επαρκής χρηματοδότηση για πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές, τόσο εντός όσο και εκτός πλαισίου της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις μητροπόλεις που ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό το μέσο θα μπορούσε να υποστηρίξει τομείς όπως οι αστικές πράσινες μεταβάσεις, η βιώσιμη αστική κινητικότητα, η επιχειρηματικότητα, οι υποδομές και η κοινωνική ένταξη.

Η δυνατότητα των περιφερειακών αρχών να διατηρήσουν την ικανότητά τους να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τις επιχορηγήσεις για τις περιοχές τους.

Η πρόταση η νομοθεσία της ΕΕ να αναγνωρίζει πλήρως αστικές/μητροπολιτικές αρχές ως αρμόδιες για τον προγραμματισμό των κονδυλίων και την επιλογή έργων. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι αρχές θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για επιχειρησιακά προγράμματα με την ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), ιδίως όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που βασίζονται σε αναπτυξιακές στρατηγικές (π.χ. ITI)

Η ομιλία του Χάρη Δούκα

Στην ομιλία του με θέμα What Role for Cities in Strengthening EU Civilian Preparedness and Readiness, ο Χάρης Δούκας παρουσίασε το σχέδιο μετασχηματισμού της Αθήνας για να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά όλες τις προκλήσεις που απασχολούν σήμερα τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις: τον υπερτουρισμό, την κλιματική κρίση αλλά και την κοινωνική συμπερίληψη.

Συνοπτικά, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Αθήνας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030, στην σύνταξη του Κλιματικού Συμφώνου της Πόλης, στη διοργάνωση 4 κλιματικών Φόρουμ, και 4 κλιματικές συνελεύσεις Νέων, ηλικίας 16-30 ετών, οι οποίοι κατέθεσαν αναλυτικά τις προτάσεις τους, στην πιλοτική εφαρμογή κλιματικών δράσεων σε επίπεδο γειτονιάς (πρόγραμμα ASCEND – Net Zero Cities), με τη συμμετοχή μαθητών σχολείων, και στην επίτευξη του ετήσιου στόχου των των 5.000 δεντροφυτεύσεων, τις οποίες οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν αναλυτικά μέσω της διαδραστικής εφαρμογής athenstrees.

Επίσης, παρουσίασε το σχέδιο που έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει για ενεργειακή δημοκρατία:

«Μηδένισε τα δημοτικά τέλη για τους ευάλωτους συμπολίτες (μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, ΑΜΕΑ). Είναι μάλιστα ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα και ένας από τους λίγους στην Ευρώπη που μηδένισαν τα δημοτικά τέλη για τις ενεργειακά ευάλωτες οικογένειες.

Ιδρύσε το Γραφείο αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας και βοηθήσαμε εκατοντάδες νοικοκυριά να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδρύσαμε την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία, με τη συμμετοχή 16 Δήμων για να διεκδικήσουμε φθηνή και καθαρή ενέργεια για όλους τους δημότες μας.

Την ίδια στιγμή, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, για να αναβαθμίσουμε την πολιτική προστασία.

• την καταγραφή σε Χάρτη GIS των 200 σημείων με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και των ρεμάτων που έχουν μπαζωθεί ώστε να γίνουν έργα αποκατάστασης

• Τη δημιουργία Χαρτών GIS με την κατανομή των υψηλών θερμοκρασιών στις γειτονιές της Αθήνας τους καλοκαιρινούς μήνες και τη δρομολόγηση πρώτων έργων δροσισμού της πόλης (Cooling Havens και GreenInCities)

• Την παρακολούθηση της κατάστασης ρεμάτων και άλλων περιοχών με χρήση drones, με συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας

Τέλος, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Πειραιά και τη συμμετοχή 788 πολιτών και 18 θεσμικών φορέων εκπονήσαμε την Μελέτη Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας, η οποία μας έδωσε απάντηση για το πόσους τουρίστες αντέχει η πόλη μας. Η μελέτη αυτή μας προσέφερε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα: τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε προληπτικά».