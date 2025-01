Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Grand Kartal, συνελήφθησαν και κρατούνται μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια, στην επαρχία Μπολού της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ.

Εξάλλου, ο Τούρκος πρόεδρος δεσμεύτηκε στη διάρκεια ομιλίας του στο 8ο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο του AK Party στην Άγκυρα, ότι θα αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία, ενώ κήρυξε εθνικό πένθος.

Συγκεκριμένα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε: «Δυστυχώς, λάβαμε πολύ θλιβερά νέα σήμερα το πρωί. Είχαμε αδέρφια που πέθαναν και τραυματίστηκαν. Εύχομαι το έλεος του Θεού σε όσους έχασαν τη ζωή τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Στείλαμε τους υπουργούς μας στο σημείο για να συντονίσουν τις απαραίτητες ενέργειες, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει διοικητική και δικαστική έρευνα σχετικά με την αιτία, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που βρίσκονται από πίσω».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Προεδρικού Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ερντογάν ανακοίνωσε πως «για να μοιραστούμε τον πόνο αυτών των αδελφών μας, κηρύσσεται ημέρα εθνικού πένθους».

Στο σημείο της φωτιάς βρίσκονται ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια, ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου και ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόι.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς σημείωσε πως «ξεκίνησε δικαστική έρευνα από την Γενική Εισαγγελία του Μπολού σχετικά με τη φωτιά και διορίστηκαν έξι εισαγγελείς. Επιπλέον, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων από πέντε άτομα σχηματίστηκε σχολαστικά για την επέκταση της έρευνας.

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βεντάτ Ισικχάν, πρόσθεσε: «Ανατέθηκε σε τέσσερις επιθεωρητές να διερευνήσουν το τραγικό συμβάν με όσο το δυνατόν πιο γρήγορους ρυθμούς».

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη μέση της νύχτας στο πολυτελές 12ώροφο ξενοδοχείο, προκαλώντας τον θάνατο 66 ανθρώπων και τον τραυματισμό 51, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού, περίπου 300 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης και 180 από την Άγκυρα. Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι 17 πήραν εξιτήριο.

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Δεν αποκλείεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου ή βραχυκύκλωμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο του εστιατορίου του ξενοδοχείου.

Στο μεταξύ, το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Τουρκίας επέβαλε στα μέσα ενημέρωσης απαγόρευση πληροφοριών σε σχέση με την πυρκαγιά.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν, φαίνεται ότι η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το ξενοδοχείο, το οποίο είχε στους τοίχους του ξύλινη επένδυση. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το ξενοδοχείο δε διέθετε σύστημα πυρόσβεσης με νερό που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν ήχησε ο συναγερμός. Οι αρχικές πληροφορίες ότι δε διέθετε ούτε εξωτερικές σκάλες διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, διαψεύσθηκαν από τον υπουργό Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN Turk, το ξενοδοχείο διαθέτει πιστοποίηση πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την Πυροσβεστική, η οποία είναι και η αρμόδια Αρχή. Μέχρι σήμερα, σε ελέγχους δεν είχαν γίνει αναφορές για την πυραφάλεια της εγκατάστασης, όπου μάλιστα υπάρχουν δύο πυροσβεστικές εστίες εντός του ξενοδοχείου.

Οι επιθεωρήσεις ταξινόμησης του ξενοδοχείου πραγματοποιήθηκαν το 2021 και το 2024 και κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων έγιναν έλεγχοι στην άδεια λειτουργίας και στην άδεια πιστοποίησης πυρασφάλειας.

Καταγγέλλεται όμως ότι δεν υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός στο Καρτάλκαγια, το οποίο είναι ένα από τα από τα σημαντικότερα χιονοδρομικά κέντρα, σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Ο κοντινότερος σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας και 15 λεπτών.

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ζωών στην πυρκαγιά σε χιονοδρομικό κέντρο στην Τουρκία εξέφρασε ο πρωθυπυργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στα αγγλικά στο Χ(πρώην Twitter)εξέφρασε παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα:

«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στην πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο στο Bolu της Τουρκίας. Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση της πυρκαγιάς και τον τραγικό απολογισμό των νεκρών στο Μπολού της Τουρκίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε δική του ανάρτησή στο Χ (πρώην twitter). «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν και ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», προσθέτει.

Profoundly saddened by the news of the terrible fire and the tragic death toll in Bolu, #Tūrkiye.

We extend our heartfelt condolences to the bereaved families and wish a speedy and full recovery to all those injured. pic.twitter.com/54sCWrpTju

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 21, 2025