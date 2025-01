Αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την ανάληψη της αμερικανικής προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας «τελευταίος κύκλος» συνομιλιών μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στο Κατάρ, δήλωσε στο AFP πηγή που έχει γνώση των επαφών. «Η τελευταία σειρά συζητήσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στην Ντόχα», μεταξύ, από τη μια πλευρά, των επικεφαλής των υπηρεσιών Πληροφοριών του Ισραήλ, των Αμερικανών μεσολαβητών και του πρωθυπουργού του Κατάρ και από την άλλη των μεσολαβητών της Χαμάς, εξήγησε η πηγή αυτή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Στόχος των συνομιλιών αυτών, όπως χαρακτηριστικά είπε, «να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας».

Ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος, που θα παραδώσει τη σκυτάλη την ερχόμενη Δευτέρα στον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε πως η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, που θα συνοδευτεί από την ανταλλαγή ομήρων στον παλαιστινιακό θύλακα, με εγκλείστους σε ισραηλινά κέντρα κράτησης, είναι «στα πρόθυρα» της σύναψης, έπειτα από έμμεσες συνομιλίες στη βάση αμερικανικής πρότασης που είχε γίνει μήνες πριν.

Έγιναν «σημαντικές πρόοδοι στα τελευταία ζητήματα» που εμπόδιζαν την επίτευξή της, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

Έπειτα από 15 μήνες πολέμου, οι συνομιλίες με σκοπό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των 94 ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας —οι 34 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό— φάνηκαν να εντατικοποιούνται τις τελευταίες ημέρες.

Από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης, υπήρξε μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας μιας εβδομάδας, στα τέλη του Νοεμβρίου του 2023. Κατά τη διάρκειά της, αφέθηκαν ελεύθεροι περίπου 100 όμηροι. Συνολικά, είχαν απαχθεί 251 άνθρωποι όταν έγινε η έφοδος της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε την αφορμή του πολέμου.

Χθες, ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συναντήθηκε με απεσταλμένους του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και με αντιπροσωπεία της Χαμάς, για να συζητηθεί η πρόταση συμφωνίας.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε εξάλλου πως ο κ. Μπάιντεν συνομίλησε με τον εμίρη Ταμίμ. «Είμαστε κοντά σε συμφωνία και μπορεί να καταλήξουμε σε αυτήν εντός της εβδομάδας», δήλωσε χθες ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν. Αυτό δεν είναι «ούτε υπόσχεση, ούτε πρόβλεψη», πάντως η σύναψή της βρίσκεται σε απόσταση «μιας χεριάς», επέμεινε.

Στέλεχος της Χαμάς, όπως και ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ, αναφέρθηκαν επίσης σε πρόοδο.

«Το Ισραήλ θέλει αληθινά να απελευθερωθούν οι όμηροι και εργάζεται σκληρά για να καταλήξει σε συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν», είπε ο κ. Σάαρ.

«Ο τρέχων κύκλος των διαπραγματεύσεων είναι ο πιο σοβαρός και εμπεριστατωμένος και επέτρεψε να επιτευχθούν σημαντικές πρόοδοι», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του παλαιστινιακού κινήματος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Διευκρίνισε πως το σχέδιο συμφωνίας βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης, ωστόσο μένει ακόμη να συμφωνηθεί ο αριθμός των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν επίσης το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, πρόσθεσε.

Κατηγορηματικά αντίθετος στην όποια συμφωνία εκεχειρίας θα έβαζε τέλος στον πόλεμο, παραμένει ο ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Τόνισε πως δεν θα υποστηρίξει καμιά «συμφωνία παράδοσης που θα συμπεριλαμβάνει την αποφυλάκιση υπερτρομοκρατών, τον τερματισμό του πολέμου και την απώλεια όσων επιτεύχθηκαν με τίμημα πολύ αίμα (…) και την εγκατάλειψη μεγάλου αριθμού ομήρων».

Σύμφωνα με ισραηλινούς σχολιαστές, το κλείσιμο συμφωνίας είναι εφικτό, διότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να αγνοήσει τους ακροδεξιούς υπουργούς του που πιέζουν ενάντια σε αυτήν, αφότου ενισχύθηκε τον Νοέμβριο από την κεντροδεξιά παράταξη του κ. Σάαρ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αναλαμβάνει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, υποσχέθηκε πρόσφατα «κόλαση» στην περιοχή, αν δεν έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, δεν έδωσε πάντως άλλες διευκρινίσεις.

Στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.210 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Τουλάχιστον 46.584 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Καθώς όμως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις —υπό την αιγίδα του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ— εντείνονται, ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασιάζει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς.

