“Περισσότερη αρσενική ενέργεια” στον κόσμο των επιχειρήσεων ζητάει ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Όχι επειδή οι επιχειρήσεις έπηξαν στη θηλυκή ενέργεια αλλά επειδή έχουν καταντήσει “πολιτισμικά ευνουχισμένες”.

“Πιστεύω ότι η αρσενική ενέργεια είναι καλή. Προφανώς η κοινωνία έχει πολύ από αυτό αλλά πιστεύω ότι η επιχειρηματική κουλτούρα προσπαθούσε πραγματικά να απομακρυνθεί από αυτή. Πιστεύω ότι όλες οι μορφές ενέργειας είναι καλές. Το να έχουμε μια κουλτούρα που τιμά λίγο περισσότερο την επιθετικότητα έχει τα δικά της πλεονεκτήματα που είναι πραγματικά θετικά” (σημ. λες και τα πλεονεκτήματα θα μπορούσαν να ήταν αρνητικά).

Ο ιδιοκτήτης της Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads) τα είπε όλα αυτά (και πάρα πολλά άλλα) πριν από λίγες μέρες καλεσμένος στο Podcast του Τζο Ρόγκαν, που είναι από τα δημοφιλέστερα στις ΗΠΑ. Η συνέντευξη διαρκεί σχεδόν τρεις ώρες και το κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι η φλυαρία. Ο Ζάκερμπεργκ κατάφερε να πει λίγα πράγματα με πάρα πολλά λόγια αλλά χρησιμοποιώντας ελάχιστο λεξιλόγιο και υπερβολικά πολλές λέξεις που μπαίνουν στον αμερικανικό προφορικό λόγο χωρίς να θέλουν να πουν τίποτα (like, I mean, really κ.ά.).

Είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν πίεζε τη Meta να κατεβάσει περιεχόμενο που δεν της ήταν αρεστό, ότι περιμένει από την κυβέρνηση Τραμπ να υπερασπιστεί διεθνώς τις αμερικανικές επιχειρήσεις όπως τη Meta που την κυνηγάει η ΕΕ και το Πακιστάν, ότι με τις αλλαγές που εισήγαγε πρόσφατα στη Meta υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου, ότι του αρέσουν πάρα πολύ οι πολεμικές τέχνες, ότι του αρέσει να κυνηγάει με καραμπίνα ή με τόξο και ότι η Apple έχει χρόνια να βγάλει ένα καλό προϊόν.

Είπε επίσης ότι “είναι ένα πράγμα να λες ότι τους καλωσορίζεις όλους και άλλο να λες ότι η αρρενωπότητα είναι κακή. Πιστεύω ότι ταλαντευτήκαμε πολιτισμικά στην άλλη άκρη του φάσματος όπου λέμε ότι η αρρενωπότητα είναι τοξική, πρέπει να απαλλαγούμε εντελώς από αυτή. Η επιχειρηματική κουλτούρα έχει ταλαντευτεί προς αυτό το ευνουχισμένο πράγμα. Δεν αισθανόμουν πραγματικά έτσι μέχρι που ασχολήθηκα με τις πολεμικές τέχνες που έχουν ακόμα μια πολύ πιο αρσενική κουλτούρα”.

Μη φοβάστε, γυναίκες. Οι απόψεις που εξέφρασε ο Ζάκερμπεργκ δεν σημαίνουν ότι θα επιτραπεί η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ούτε καν ότι ο Ζάκερμπεργκ θα πάει την επόμενη φορά να κυνηγήσει μόνος του γουρούνια στο ράντσο του στο Καουάι, στη Χαβάη, και θα περιμένει από τις κόρες του να του τα μαγειρέψουν για να τα φάει μόλις τα φέρει πίσω σκοτωμένα (στη συνέντευξη είπε ότι κυνηγάει μαζί με τις κόρες του τα γουρούνια που απειλούν προστατευόμενα είδη πουλιών στο ράντσο του και μετά τα τρώνε για να τους δειξει τον κύκλο της ζωής).

Αλλά, από την άλλη πλευρά, οι απόψεις αυτές δυστυχώς δεν σημαίνουν και ότι ο Ζάκερμπεργκ θα κάνει κάτι για να μεγαλώσει το ποσοστό μόλις 10% που αποτελούν οι γυναίκες CEO στις εταιρείες της λίστας Fortune 500 (οι μεγαλύτερες στον κόσμο).

Οι απόψεις που εξέφρασε ο Ζάκερμπεργκ, και οι οποίες ήταν σε πλήρη συμφωνία με εκείνες του Ρόγκαν, που είναι και αυτός όψιμος υποστηριχτής του Τραμπ, θέλουν να πουν ένα πράγμα: να στείλουν ένα (βερμπαλιστικό) μήνυμα στον Τραμπ ότι ο ιδιοκτήτης της Meta είναι πλέον ένας “MAGA Bro”. Τόσο MAGA Bro (Make America Great Again Brother) που στα 40 του (“με τρεις κόρες, κανένα γιο, και τρεις αδερφές, κανένα αδερφό”, όπως είπε στη συνέντευξη) υιοθετεί την ρητορική ενός μισογύνη προέδρου που θα μπορούσε να ήταν παππούς του.