«Συνένοχος στον βιασμό της Βρετανίας». Αυτή την κατηγορία αποδίδει, μέσω X, o Ίλον Μασκ στον Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας τον για «ψέματα και παραπληροφόρηση» σχετικά με ένα σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, που σύμφωνα με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας ο βρετανός πρωθυπουργός εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό.

Ο Ίλον Μασκ ζητά ακόμα τη φυλάκιση του Κιρ Στάρμερ, με μια ανάρτηση που «καρφίτσωσε» στο προφίλ του και απευθύνει κάλεσμα στα 210 εκατομμύρια ακολουθούς του. «Η Αμερική πρέπει να απελευθερώσει τους Βρετανούς από την τυραννική τους κυβέρνηση; ρωτάει ο Μασκ, ζητώντας από τους ακολούθους του να δώσουν τη δική τους απάντηση.

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government

Ο Ίλον Μασκ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί, χωρίς αποδείξεις, ότι ο Κιρ Στάρμερ συγκάλυψε τις κακοποιήσεις στην υπόθεση Ρόδεραμ που συντάραξε τη Βρετανία πριν από περίπου μια δεκαετία.

Επιπλέον ο Μασκ κατηγόρησε την Τζες Φίλιπς, υφυπουργό της κυβέρνησης των Εργατικών, για την προστασία και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ως «απολογήτρια γενοκτονίας βιασμών». Η αιτία; Αντέδρασε στις εκκλήσεις για μια εθνική έρευνα σχετικά με την παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση στο Όλνταμ, μια πόλη κοντά στο Μάντσεστερ.

Ο Κιρ Στάρμερ απάντησε στις κατηγορίες χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον Μασκ, κάνοντας αναφορά σε «αυτούς που διαδίδουν ψέματα και παραπληροφόρηση όσο πιο μακριά και ευρέως μπορούν, δεν ενδιαφέρονται για τα θύματα, ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους».

Ο Στάρμερ, ο οποίος ήταν διευθυντής της Υπηρεσίας Εισαγγελίας του Στέμματος (2008-2013), κατηγορήθηκε από τον Μασκ ότι δεν ενήργησε με γρήγορα αντανακλαστικά κατά των συμμοριών που εκμεταλλεύονταν νεαρά κορίτσια.

British Prime Minister Keir Starmer said that people spreading misinformation online were not interested in justice. He was responding to a question about Elon Musk’s recent attacks on his handling of child rape cases https://t.co/2BoacnlfPN pic.twitter.com/Qr71k8RTYp

— Reuters (@Reuters) January 6, 2025