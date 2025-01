Η τελετή απονομής των 82ων Ετήσιων Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2025 στο ξενοδοχείο The Beverly Hilton. Οι Χρυσές Σφαίρες, που συχνά αναφέρονται ως «το πάρτι της χρονιάς στο Χόλιγουντ», είναι το μεγαλύτερο σόου απονομής βραβείων στον κόσμο που γιορτάζει και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, δίνοντας το σήμα έναρξης της σεζόν των βραβεύσεων.

Η stand up κωμικός Νίκι Γκλέιζερ είναι φέτος η οικοδέσποινα των βραβείων και φυσικά της ευχόμαστε «καλή επιτυχία» σε μια θέση που παραδοσιακά δεν χαρίζεται σε κανέναν παρουσιαστή. Ιστορική πρωτιά για τη Γκλέιζερ αποτελεί το γεγονός ότι είναι η πρώτη γυναίκα που καλείται στην ιστορία του θεσμού να παρουσιάσει μόνη της τα βραβεία.

Επίσης, πρωτιές που γράφουν ιστορία στη φετινή απονομή είναι η υποψηφιότητα της ηθοποιού από το Μεξικό, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, που είναι η πρώτη τρανσέξουαλ γυναίκα, υποψήφια για την ερμηνεία της ως γυναίκα ηθοποιός σε Κινηματογραφική Ταινία- Μιούζικαλ ή Κωμωδία. Παράλληλα, κατακτώντας την 11η υποψηφιότητά του στον θεσμό, ο βετεράνος Ντένζελ Ουάσινγκτον («Gladiator II») είναι επισήμως ο μαύρος ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες.

Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο που μας δίνουν φέτος οι Σφαίρες είναι ότι η Σελίνα Γκόμεζ («Emilia Perez») και η Αριάνα Γκράντε («Wicked») διαγωνίζονται για το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από γυναίκα ηθοποιό σε β΄ρόλο στην κατηγορία του κινηματογράφου, σηματοδοτώντας μία από τις λίγες φορές που σταρ της μουσικής έχουν βρεθεί αντιμέτωπες στις Χρυσές Σφαίρες.

Συνολικά, στις φετινές υποψηφιότητες στα βραβεία των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ, φιγουράρουν 26 πρωτάρηδες του θεσμού μεταξύ των οποίων οι Άνταμ Μπρόντι, Αριάνα Γκράντε, Άννα Σαβάι, Ντακότα Φάνινγκ, Γκλεν Πάουελ, Χιρογιούκι Σανάντα, Κάθριν Χαν, Πάμελα Άντερσον και Ζόε Σαλντάνα, που διεκδικούν την πρώτη τους Χρυσή Σφαίρα.

Ανάμεσα στους παρουσιαστές που έχουν ανακοινωθεί είναι οι Ντέμι Μουρ, Ελτον Τζον, Σάλμα Χάγιεκ, Αντριου Γκάρφιλντ, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Μισέλ Γέο, Βιν Ντίζελ, Γκαλ Γκαντό και Ντουέιν Τζόνσον.

Προγνωστικά και φαβορί

Όπως έχουμε ήδη γράψει, στις κινηματογραφικές κατηγορίες, το μιούζικαλ «Emilia Pérez» προηγείται με 10 υποψηφιότητες, ακολουθούμενο από το πολυαναμενόμενο «The Brutalist» με 7 υποψηφιότητες και το «Κονκλάβιο» με 6 υποψηφιότητες. Βάζοντας τα πράγματα σε μια σειρά, είναι δύσκολο να αγνοήσουμε την πορεία που έχει μέχρι στιγμής το «The Brutalist» και την αγάπη που του έχουν οι ξένοι κριτικοί καθώς τα μέλη των Χρυσών Σφαιρών είναι κυρίως δημοσιογράφοι.

Το «The Brutalist» λογικά θα θριαμβεύσει με τον Μπρέιντι Κόρμπετ να κατακτά το βραβείο σκηνοθεσίας. Αντίθετα, πιο δύσκολη είναι η μάχη στον Α’ Ανδρικό Ρόλο μεταξύ του Αντριεν Μπρόντι και του Τίμοθι Σαλαμέ για το «A Complete Unknown», με τον πρώτο ωστόσο να έχει προβάδισμα. Υπάρχει και η πιθανότητα της ανατροπής με τον Ρέιφ Φάινς του «Κονκλάβιου», ωστόσο τα στοιχήματα είναι με το μέρος του Μπρόντι.

Όσο για το «Emilia Pérez» είναι απίθανο να φύγει με άδεια χέρια δεδομένου του ρεκόρ υποψηφιοτήτων του που ανέρχονται στις 10 στο σύνολο. Η ταινία του Ζακ Οντιάρ πιθανόν θα κερδίσει βραβεία Τραγουδιού «El Mal», Μη- Αγγλόφωνης Ταινίας και Β΄ Γυναικείου Ρόλου για τη Ζόε Σαλντάνα, ενώ θα κονταροχτυπηθεί σε αρκετές άλλες κατηγορίες, όπως αυτή της Καλύτερης Ταινίας – Μιούζικαλ ή Κωμωδία και Καλύτερης Σκηνοθεσίας με το «Anora», αγαπημένο φαβορί των κριτικών.

Νικόλ Κίντμαν και Αντζελίνα Τζολί

Η πραγματική μάχη είναι στην κατηγορία καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, όπου όλα είναι ανοιχτά ανάμεσα στην πρωταγωνίστρια του «Anora», Μάικι Μάντισον, την Ντέμι Μουρ («Το ελιξίριο») και την Κάρλα Σοφία Γκασκόν της «Emilia Perez».

Η κατηγορία της Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Ταινία είναι μια ακόμη μάχη με δύο μεγάλες σταρ που έχουν κερδίσει Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα να κοντράρονται. Η Νικόλ Κίντμαν του «Babygirl» μπαίνει στο ρινγκ με 20 εντυπωσιακές υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα στην καριέρα της και 6 νίκες που εκτείνονται από τον κινηματογράφο μέχρι την τηλεόραση (πιο πρόσφατη για την ταινία «Being the Ricardos»).

Η Αντζελίνα Τζολί στο «Maria», φειδωλή τα τελευταία χρόνια στις κινηματογραφικές επιλογές της, διεκδικεί την πρώτη της υποψηφιότητα για Σφαίρα από το 2011, από την εποχή του αλησμόνητου ντουέτου της με τον Τζόνι Ντεπ στο «The Tourist». Τρεις φορές νικήτρια Χρυσής Σφαίρας στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, η Τζολί διεκδικεί δυναμικά την επιστροφή της ως Μαρία Κάλλας.

Η πιθανή ανατροπή ακούει στο όνομα Φερνάντα Τόρες στην ταινία «I’m Still Here», η οποία είναι επίσης υποψήφια στην κατηγορία Μη Αγγλόφωνης Ταινίας.

«Baby Reindeer» και «Shōgun»

Στις υποψηφιότητες της τηλεόρασης, η σειρά «The Bear» ηγείται της κούρσας με 5 υποψηφιότητες, ακολουθούμενη από τις σειρές «Only Murders in the Building» και «Shogun», που έχουν από 4 υποψηφιότητες η καθεμία.

Στους άνδρες ηθοποιούς, στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδία, ο Τζέσι Άϊζενμπεργκ («A real pain») φαίνεται να προπορεύεται καθώς η ταινία του είναι επίσης υποψήφια για βραβείο Καλύτερης Ταινίας και ο ίδιος διεκδικεί και βραβείο Σεναρίου. Ο συμπρωταγωνιστής του Κίεραν Κόλκιν, υποψήφιος στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού Ρόλου συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότερες βράβευσης με φοβερό ανταγωνισμό απέναντί του: τον πέντε φορές υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα και νικητή Χιου Γκραντ («Heretic»), τον Σεμπάστιαν Σταν («A Different Man»), διπλά υποψήφιο φέτος με υποψηφιότητα και στο δράμα («The Apprentice») και τον Γκλεν Πάουελ («Hit Man»), ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του 2024 χάρη στην καλοκαιρινή επιτυχία «Twisters». Η κούρσα ανάμεσα σε αυτούς τους τέσσερις υποψηφίους κρίνεται αμφίρροπη.

Στις κατηγορίες της τηλεόρασης όπου έχουμε μεγάλες παραγωγές, ήδη βραβευμένες με τα ακριβοθώρητα Emmy, όπως είναι η μίνι σειρά «Baby Reindeer» και η σειρά «Shōgun» με μεγάλη απήχηση στο κοινό, καθώς και σε άλλους φορείς απονομής βραβείων, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Το «Shōgun» θα είναι πιθανότατα ο νικητής της καλύτερης δραματικής σειράς, καθώς και του Α΄ ανδρικού ρόλου για τον Χιρογιούκι Σανάντα, με την Άννα Σαουάι να είναι το φαβορί στην κούρσα του Α΄ γυναικείου ρόλου στη δραματική σειρά. Αντιμετωπίζει όμως την Κάθι Μπέιτς, μια βετεράνο ηθοποιό με μεγάλη αξία και τη νέα σειρά «Matlock» για να αναδείξει το ταλέντο της.

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2024, το «Baby Reindeer», αναμένεται να κυριαρχήσει στις κατηγορίες των μίνι σειρών. Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής Ρίτσαρντ Γκαντ είναι το φαβορί στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού Ρόλου για τις μίνι σειρές καθώς και η συμπρωταγωνίστρια του Τζέσικα Γκάνινγκ για την ερμηνεία της στη σειρά.

Τιμητικές βραβεύσεις και Σεφ Nobu Matsuhisa

Κατά τα άλλα, κορυφαίες στιγμές της απονομής αναμένονται να είναι η τιμητική βράβευση της ηθοποιού και παραγωγού Βαϊόλα Ντέιβις (βραβευμένη με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για την ταινία «Εμπόδια» το 2017) με το βραβείο Cecil B. DeMille, καθώς και του κωμικού ηθοποιού Τεντ Ντάνσον με το βραβείο Carol Burnett (επίσης βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα δύο φορές για τη μεγάλη επιτυχία της καριέρας του, την τηλεοπτική σειρά των 80s, «Cheers»).

Και κάτι «νόστιμο»: Οι προσκεκλημένοι των Σφαιρών θα απολαύσουν τις γαστριμαργικές δημιουργίες του Σεφ Nobu Matsuhisa που επιστρέφει στις Χρυσές Σφαίρες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με πολύ λαμπερά ονόματα να διεκδικούν χρυσές βραβεύσεις στις φετινές υποψηφιότητες, περιμένουμε έξτρα λάμψη και πολλά κοντινά τηλεοπτικά πλάνα για την πρώτη Κυριακή του 2025.

Υπενθυμίζουμε ότι το σόου θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+ τα ξημερώματα της 6ης Ιανουαρίου για την Ελλάδα.