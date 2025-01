Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της νικηφόρας αναμέτρησης με την Βίρτους Μπολόνια, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επίτευξη της συμφωνίας του με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, για την ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού φόργουορντ μέχρι το 2027, συμφωνία που είχε επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο της πράσινης ΚΑΕ πριν το τζάμπολ του νικηφόρου ματς με την Βίρτους Μπολόνια στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Τα στατιστικά του Ερνανγκόμεθ:

8.8 πόντοι (57.5% στα δίποντα, 44.2% στα τρίποντα), 5.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 23’22” κατά μέσο όρο σε 18 αναμετρήσεις στη Euroleague την φετινή χρονιά, ενώ μετράει 8.4 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 19’4″ κατά μέσο όρο σε 9 παιχνίδια στη Stoiximan GBL.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έως το καλοκαίρι του 2027.

Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership with Juancho Hernangomez until the… pic.twitter.com/FKkGBxDtgM

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 3, 2025