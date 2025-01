Ο Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον και ο Λιονέλ Μέσι θα λάβουν το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας κατά τη διάρκεια τελετής (4/1).

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα απονείμει την τιμή σε 19 από τα πιο διάσημα ονόματα της πολιτικής, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, των πολιτικών δικαιωμάτων, της υπεράσπισης των ΛΟΑΤΚΙ+ και της επιστήμης, αναφέρει το ESPN.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι αποδέκτες έχουν «υποδειγματική συνεισφορά στην ευημερία, τις αξίες ή την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, την παγκόσμια ειρήνη ή άλλες σημαντικές κοινωνικές, δημόσιες ή ιδιωτικές προσπάθειες».

Leo Messi is among 19 people being awarded the Medal of Freedom from President Joe Biden 🏅

‘They are great leaders because they are good people who have made extraordinary contributions to their country and the world’ pic.twitter.com/nvafffW7eh

— B/R Football (@brfootball) January 4, 2025