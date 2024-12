Μετά από μήνες εικασιών για το τι ετοιμάζει ο Κρίστοφερ Νόλαν με τη Universal, η επιβεβαίωση ότι πρόκειται να μεταφέρει την «Οδύσσεια» του Ομήρου στον κινηματογράφο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία IMAX, ήρθε ως χριστουγεννιάτικο δώρο με μια ανάρτηση του ίδιου του στούντιο στο X.

Οραματιστής μεγαλεπήβολων εικόνων, ο Νόλαν έχει προ πολλού κερδίσει τα σκήπτρα στον κινηματογράφο του σύγχρονου αφηγητή επικών περιπετειών από τη γη μέχρι το διάστημα. «Οδύσσειες» στο κύκλωμα των μπλοκμπάστερ μπορούμε να εντοπίσουμε – από πλευράς αφηγηματικότητας και ιδεών – πολλές, όμως κάθε ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ 54χρονου Βρετανού δημιουργού, έχει τη δυναμική μιας ξεχωριστής «οδύσσειας» είτε οι ήρωες ταξιδεύουν στο χωροχρόνο και στο διάστημα («Inception», «Insterstellar», «Tenet») είτε συγκρούονται με την επιστήμη και τις ψευδαισθήσεις τους («Οπενχάιμερ», «The Prestige») και εισχωρούν στη διάσταση του υπερηρωισμού με αυτοθυσία (η τριλογία του «Σκοτεινού Ιππότη»).

«Η επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια», είναι ένα μυθικό έπος δράσης που θα γυριστεί σε όλο τον κόσμο με τη χρήση της ολοκαίνουργιας τεχνολογίας ταινιών IMAX», αναφέρει η επίσημη ανάρτηση της Universal. «Η ταινία φέρνει το θεμελιώδες έπος του Ομήρου για πρώτη φορά στις οθόνες των ταινιών IMAX και ανοίγει στις αίθουσες παντού στις 17 Ιουλίου 2026».

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.

