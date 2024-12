Ο λαχνός που κερδίζει 1,22 δισεκατομμύριο δολάρια, το πέμπτο μεγαλύτερο τζακπότ στην ιστορία, πουλήθηκε στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε η Mega Millions, οργανώτρια της λοταρίας στις ΗΠΑ.

Ο κερδοφόρος λαχνός πουλήθηκε σε βενζινάδικο της περιοχής του Σακραμέντο. Η ταυτότητα του νικητή δεν αποκαλύφθηκε. Αλλά δεν είναι καν γνωστό αν γνωρίζει ότι κατέχει τον κερδοφόρο λαχνό με τους αριθμούς 3, 7, 37, 49, 55 και 6 που ανακοινώθηκαν χθες.

JUST IN: A winning ticket for the $1.22 billion Mega Millions jackpot has been sold in California.

It’s among the largest prizes in Mega Millions history, with a cash value estimated to be $549.7 million, according to the lottery. https://t.co/mvVgJTmW21 pic.twitter.com/uEJwdie4w7

