Η χρονιά των ταξιδιών -μικρών και μεγάλων – με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο και αυτοκίνητο, απ’ ότι φαίνεται ήταν το 2024. Όλες οι έρευνες έδειξαν αύξηση του τουρισμού παγκοσμίως και φυσικά, η Ελλάδα δεν έμεινε έξω από αυτήν την άνθηση.

Ενώ η χώρα μας δέχθηκε εκατομμύρια τουρίστες, οι Έλληνες ταξιδέψαμε και περισσότερο στην Ευρώπη, αλλά και σε πιο μακρινούς προορισμούς. Οι millenials, που φαίνεται να είναι η γενιά των ταξιδιωτών, έχουν βάλει στόχο να ταξιδεύουν τουλάχιστον σε ένα καινούργιο μέρος κάθε χρόνο (ή και περισσότερα). Ακολουθεί αυτό το μονοπάτι και η GenZ, με ταξίδια μακρινά κατά κύριο λόγο.

Μέσα από αυτές τις διαδρομές τους, βλέπουμε να ξεπηδούν ταξιδιωτικές τάσεις που είχαν αχνοφανεί τα προηγούμενα έτη, ή τελείως νέες που εναρμονίζονται με τις ανάγκες της εποχής.

Σταθήκαμε στις 10 κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις του 2024, που απ’ ότι φαίνεται θα συνεχίσουν να είναι στο προσκήνιο και μέσα στο 2025. Σίγουρα έχετε συναντήσει αρκετές από αυτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή θα σας μίλησε κάποιος φίλος σας γι΄αυτές.

Coolcationing, ταξίδια στη δροσιά

Με την κλιματική αλλαγή να επηρεάζει την καθημερινότητά μας και τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο, η ανάγκη για την αίσθηση δροσιάς όλο και μεγαλώνει. Φέτος το καλοκαίρι, παρατηρήσαμε αρκετούς γνωστούς μας να έχουν επιλέξει εναλλακτικές διακοπές όχι στα νησιά, αλλά σε πιο δροσερούς προορισμούς.

Το coolcation, που προέρχεται από τις λέξεις cool και vacation, έχει υιοθετηθεί από όσους δεν αντέχουν αυτήν την αύξηση της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο. Αντί για μπάνιο στη θάλασσα, επέλεξαν τις λίμνες και τα ποτάμια που έχουν και πιο δροσερό νερό.

Η Σκανδιναβία είχε την τιμητική της, με χώρες όπως η Νορβηγία και η Σουηδία να είναι οι πιο δημοφιλείς το καλοκαίρι, ενώ είδαμε αρκετούς να επισκέπτονται και την Ισλανδία. Η τάση αυτή έχει εξαπλωθεί και εντός της χώρας μας, με τα ορεινά να γεμίζουν σταδιακά, λόγω θερμοκρασίας, αλλά και λόγω χαμηλότερων τιμών από τα νησιά και τα παραλιακά θέρετρα.

Ευεξία και αποσύνδεση από τον ψηφιακό κόσμο

Σε μια εποχή γεμάτη άγχος, έντονη δραστηριότητα και κατακλυσμό εικόνων από τις οθόνες, αρκετοί αναζητούν αυτήν την αποσύνδεση από τα πάντα. Τα ταξίδια ευεξίας και αποτοξίνωσης, έχουν αυξημένη ζήτηση καθώς υπόσχονται πνευματική και σωματική ηρεμία.

Δημοφιλείς προορισμοί για τους Έλληνες είναι η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία, με το Μπαλί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε αυτά τα μέρη μπορούμε να βρούμε ακόμα και resorts που έχουν όλες τις παροχές για ευεξία πνευματική και σωματική (όπως οι πρακτικές yoga), ενώ δε λείπουν και τα ξενοδοχεία όπου η διαμονή έχει ως προϋπόθεση να αφήσουμε πίσω μας το κινητό και την ψηφιακή ζωή.

Η τάση αυτή αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, με τη δημιουργία ξενοδοχείων που έχουν ως βασικό πυρήνα την ευεξία και τη χαλάρωση, ενώ το νησί που φημίζεται για την μακροζωία και τον αργό τρόπο ζωής είναι η Ικαρία.

Ταξίδι εκτός υψηλής περιόδου

Με τον αυξανόμενο τουρισμό στη χώρα μας και την ραγδαία αύξηση των τιμών στη μετά covid εποχή, αρκετοί επιλέγουν να κάνουν διακοπές εκτός της υψηλής περιόδου, αυτό που οι Αμερικανοί το ονομάζουν «shoulder season”.

Φέτος, αρκετοί Έλληνες έκαναν κρατήσεις στα νησιά τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο που ο κόσμος είναι λιγότερος και οι τιμές χαμηλότερες. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει, ωστόσο, και εκτός χώρας.

Με το instagram και το TikTok να γεμίζουν εικόνες από τεράστια πλήθη στο Αμάλφι της Ιταλίας, ή τη Σαντορίνη, υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να απολάυσουν τις διακοπές σε αυτά τα μέρη με την ησυχία τους, επιλέγοντας μια άλλη μη τουριστική περίοδο για να τα γνωρίσουν.

Γαστρονομικές περιηγήσεις

Η γαστρονομικές εμπειρίες φαίνεται να έχουν μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Οι λάτρεις της γεύσης κυνηγούν τις νέες αφίξεις εστιατορίων, που ανοίγουν με φρενήρεις ρυθμούς στην Αθήνα και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αρκετές από αυτές, αποτελούν πόλο έλξης για το καλό φαγητό, ή τα εστιατόρια με αστέρια Michelin.

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η Λυών, η Μπολόνια, η Κοπεγχάγη, κ.α. Ωστόσο, η γαστρονομία σε συνδυασμό με τις εμπειρίες στη φύση αποκτούν αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Τα γαστρονομικά φεστιβάλ, τα παραδοσιακά μαγειρέματα στην ύπαιθρο με τοπικά προϊόντα και άλλες δραστηριότητες όπως η συλλογή μανιταριών, ή οι γευσιγνωσίες για παράδειγμα, έχουν κατακτήσει τις καρδιές ανθρώπων από όλον τον κόσμο.

Η απόλαυση του φαγητού, συνδυάζεται άψογα και με τα κρασιά. Οι οινογνωσίες, οι περιηγήσεις στα οινοποιεία και η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον της οινοπαραγωγής, αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι με ανερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας.

Solo Travel

Παλαιότερα, φάνταζε σε πολλούς αξιοπερίεργο το γεγονός ότι κάποιος θα ταξίδευε μόνος του, πόσω μάλλον αν ήταν γυναίκα. Σήμερα, πολλοί είναι αυτοί που ορκίζονται στο solo travel και ετοιμάζουν βαλίτσα μόνο για έναν.

Με την ευκολία που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και τη σύνδεση στο διαδίκτυο που είναι εφικτή -σχεδόν- παντού, τα ταξίδια έχουν γίνει εύκολη υπόθεση.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λαχταρούν να γνωρίσουν τον κόσμο και δε θέλουν να περιμένουν κανέναν ώστε να βρουν τις κατάλληλες μέρες για να συντονιστούν μαζί του. Έτσι, παίρνουν τη βαλίτσα τους και ταξιδεύουν μόνοι τους, αποκομίζοντας εμπειρίες που θα τους συντροφεύουν για πάντα.

Για όσους θέλουν να είναι πιο κοινωνικοί, μάλιστα, hostels σε όλον τον κόσμο διαθέτουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τους διαμένοντες, ενώ υπάρχουν group με δραστηριότητες σε κάθε προορισμό που δημιουργούν ευκαιρίες για να κοινωνικοποίηση.

Οι εμπειρίες σε πρώτο πλάνο

Αρκετοί έχουν ξεφύγει από την ιδέα του ταξιδιού για το ταξίδι και έχουν περάσει στο κομμάτι της ξεχωριστής εμπειρίας. Μιλάμε για τα ταξίδια που έχουν ως πυρήνα μια ιδιαίτερη εμπειρία και χτίζονται γύρω από αυτήν.

Σε αυτήν την κατηγορία εμπεριέχονται ο συναυλιακός και ο αθλητικός τουρισμός. Φέτος, φερειπείν, είδαμε τους γνωστούς μας να ταξιδεύουν το καλοκαίρι στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ή κάθε χρόνο όλο και κάποιος πετά σε ευρωπαϊκή πόλη για να δει τον τελικό του Final Four και άλλα αθλητικά γεγονότα, όπως το Roland Garros στο Παρίσι, ή το -λίγο πιο μακρινό- NBA στις ΗΠΑ. Επιπλέον, με τους αθλητές να αποκτούν όλο και περισσότερη δημοτικότητα, αρκετοί ακολουθούν και στα μη δημοφιλή τουρνουά.

Σχετικά με το συναυλιακό τουρισμό, φέτος είδαμε μια πραγματική έκρηξη στα ταξίδια με αφορμή τις περιοδείες καλλιτεχνών από όλα τα μουσικά είδη. Αυτή που έκανε, ωστόσο, τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η “The Eras Tour” της Taylor Swift.

Οι “Swifties” από άκρη σε άκρη της γης, δημιούργησαν απανωτά sold out και γέμισαν στάδια σε πάνω από 100 συναυλίες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική απο το Μάρτιο του 2023 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024. Αυτή η περιοδεία αποτελεί φαινόμενο στις μέρες μας, καθώς είχε περισσότερα από 10.000.000 θεατές.

Ακόμα ένα δημοφιλές πλάνο για ταξίδι είναι και οι τοποθεσίες- σκηνικά ταινιών και σειρών. Το είχαμε δει τις προηγούμενες δεκαετίες με τις επισκέπτριες- λάτρεις της σειράς Sex And The City στη Νέα Υόρκη, ακολούθησαν οι fans του Game of Thrones στην Κροατία και τώρα βλέπουμε να κατακλύζουν το instagram μας φωτογραφίες από τη γειτονιά και το σπίτι της Emily In Paris.

Αγροτουρισμός

H τάση του αγροτουρισμού δεν είναι κάτι νέο στην Ελλάδα. Η φύση και τα αγροκτήματα που υπάρχουν στην επικράτεια γεμίζουν χειμώνα και πλέον και καλοκαίρι με οικογένειες, ζευγάρια και παρέες, που θέλουν να ξεφύγουν από τη ζωή στην πόλη.

Ο αγροτουρισμός συνδυάζεται και με την γαστρονομία, με εμπειρίες και δραστηριότητες που εμπεριέχουν την αγροτική ζωή σε συνδυασμό με το φαγητό. Οι διαμένοντες στο αγρόκτημα συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες, ενώ παράλληλα, απολαμβάνουν μια διαμονή πολυτελή σε πολλές περιπτώσεις.

Αρκετοί επιλέγουν αυτές τις διακοπές για να ξεφύγουν από το άγχος της καθημερινότητας και να βιώσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, πιο κοντά στη γη και στη φύση.

Bleisure

Μια νέα λέξη που έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας είναι το bleisure, που προέρχεται από το business και leisure. Η νέα πραγματικότητα της τηλεργασίας και των ελεύθερων επαγγελμάτων σε αρκετές χώρες έχει δώσει την ελευθερία στους εργαζόμενους να δουλεύουν από οπουδήποτε.

Το φαινόμενο των digital nomads έχει αναδυθεί στην εποχή μας, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο μια μόδα, αλλά ένας νέος τρόπος ζωής. Οι εργαζόμενοι μετακινούνται για λίγες μέρες, ή και μερικούς μήνες σε ένα μέρος και το γνωρίζουν στον ελεύθερό τους χρόνο μετά τη δουλειά, ενώ μπορούν να κάθονται με το λάπτοπ τους από την παραλία μέχρι το πιο ψηλό βουνό.

Βιωσιμότητα

Η λέξη βιωσιμότητα έχει μπει στο λεξιλόγιό μας τα τελευταία χρόνια, καθώς ο πλανήτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Η στροφή σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής φαίνεται και από τον τρόπο που ταξιδεύουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναδειχθεί τα ταξίδια με τρένο. Για πολλούς, μάλιστα, είναι ο πιο γοητευτικός τρόπος για να ταξιδέψεις. Εκτός από τα καθιερωμένα eurotrips μεταξύ χωρών όπως Αγγλία-Γαλλία- Βέλγιο- Ολλανδία, υπάρχουν διαδρομές που έχουν ξεπηδήσει από το παρελθόν, όπως αυτή του Orient Express. Στην Ιταλία, πολυτελή βαγόνια του ξεκινούν για τη “La Dolce Vita”, οκτώ διαφορετικές διαφρομές μέσα στη χώρα.

Αρκετοί σχεδιάζουν το δημοφιλές δρομολόγιο Παρίσι- Κωνσταντινούπολη, με ενδιάμεσες στάσεις, ενώ άλλοι επιλέγουν ταξίδι με τρένο για να γνωρίσουν τη μια ευρωπαϊκή χώρα μετά την άλλη. Το instagram έχει αναδείξει και διαδρομές τρένων μέσα στην Ελβετία, ή από την Ιταλία στην Ελβετία στο St. Moritz με το διάσημο Bernina Express.

Πολυτέλεια

Ενώ παλαιότερα αρκετοί δεν έδιναν ουσιαστική σημασία στη διαμονή τους, η στροφή προς την πολυτέλεια είναι έντονη σήμερα. Όλο και περισσότερα resorts με πλούσιες παροχές κάνουν την εμφάνισή τους και στην Ελλάδα, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες και τα γούστα των επισκεπτών.

Μεγάλο μέρος του ταξιδιωτικού budget καταναλώνεται σε μια άνετη διαμονή, μεταφορές ή δραστηριότητες που άλλοτε φάνταζαν περιττές.

Επιπλέον, οι λάτρεις αυτών των ταξιδιωτικών εμπειριών επιλέγουν προορισμούς που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, όπως το Dubai και γενικότερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την άλλη, οι ίδιοι οι ξενοδόχοι ξοδεύουν περισσότερα ώστε να αυξήσουν και να βελτιώσουν τις παροχές τους, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον.