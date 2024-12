Το ρωσικό φορτηγό πλοίο “Ursa Major” (Μεγάλη Άρκτος) βυθίστηκε στη δυτική Μεσόγειο μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας.

Την είδηση επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το πλοίο βυθίστηκε τα μεσάνυχτα μετά από έκρηξη στο μηχανοστάσιο.

Δύο από τα 16 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ οι 14 διασωθέντες ναυτικοί μεταφέρθηκαν στην Ισπανία.

