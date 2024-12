Μετά το πέρασμά της από την Ιταλία και τη Ρόμα η Λίνα Σουλούκου ανοίγει έναν νέο κύκλο στην ενασχόλησή της με το ποδόσφαιρο, αναλαμβάνοντας από τις 5 Ιανουαρίου διευθύνουσα σύμβουλος στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η έμπειρη παράγοντας επιστρέφει στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς προτού ενταχθεί το οργανόγραμμα των «τζιαλορόσι» κατείχε εξέχοντα ρόλο στον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρθηκε σχετικώς, η Λίνα Σουλούκου θα επιβλέπει τη στρατηγική ανάπτυξη του αγγλικού κλαμπ, καθοδηγώντας το μακροπρόθεσμο όραμα για επιτυχία στην Premier League και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Nottingham Forest is pleased to announce the appointment of Lina Souloukou as its new CEO, effective from 5 January 2025. 🤝

— Nottingham Forest (@NFFC) December 23, 2024