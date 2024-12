Ο απολογισμός της επίθεσης που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, ανέρχεται σε πέντε νεκρούς, σύμφωνα με την ενημέρωση του πρωθυπουργού του κρατιδίου.

Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 200 εκ των οποίων 40 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 86 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα και 78 ακόμη ελαφρά.

Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει τη Γερμανία για πιθανά χτυπήματα σε αγορές κατά την περίοδο των γιορτών, σύμφωνα με το Reuters.

🇩🇪: Terrorist attack by car ramming into a crowd at the christmas market of #Magdeburg – at least 6 deaths and 80 wounded #Germany #Magdeburg #MagdeburgAttack #warxwatch pic.twitter.com/0kmU6b2uLy



Το Reuters επικαλείται πηγές από μυστικές υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Σαουδική Αραβία εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον γερμανικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων και επιβεβαίωσε την πολιτική της για «αποκήρυξη της βίας».

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έφτασε στο σημείο της επίθεσης και άφησε λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων. Σε δηλώσεις του είπε ότι «κανονικά μια χριστουγεννιάτικη αγορά είναι ένα πολύ ειρηνικό και χαρούμενο μέρος… τι φοβερή τραγωδία είναι να τραυματίζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι και να σκοτώνονται με τέτοια βαρβαρότητα σε ένα τέτοιο μέρος.

Η Γερμανία θα παράσχει στήριξη σε όσους έχουν πληγεί από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βοήθησαν τα θύματα. Είναι σημαντικό «να διερευνήσουμε με μεγάλη ακρίβεια τι συνέβη. Είναι σημαντικό να σταθούμε ενωμένοι».

O Ταλέμπ Α. έφθασε στη Γερμανία το 2006 από τη Σαουδική Αραβία και από το 2016 έχει λάβει καθεστώς ασύλου ως πολιτικός πρόσφυγας. Ήταν μάλιστα εξέχον μέλος της κοινότητας αυτοεξόριστων Σαουδαράβων στη Γερμανία και λειτουργούσε ως σημείο επαφής των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο, κυρίως των γυναικών, ενώ ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αναρτήσεις του τοποθετείτο συχνά εναντίον του Ισλάμ, πολύ πιο εντατικά μάλιστα από τις 11 Νοεμβρίου, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να αισθανόταν καταδιωκόμενος στη Γερμανία, η οποία φοβόταν ότι «εξισλαμίζεται».

«Η Γερμανία πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά της από την παράνομη μετανάστευση. Έχει καταστεί σαφές ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων ήταν ένα σχέδιο της Άγκελα Μέρκελ, προκειμένου να εξισλαμίσει την Ευρώπη», έγραφε συχνά στην πλατφόρμα «Χ» και εξέφραζε ευθέως την συμπάθειά του για την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD): «Ποιος άλλος πολεμά το ισλάμ στην Γερμανία;», έγραφε σε αναρτήσεις του. Πριν από τρία χρόνια είχε μάλιστα απευθυνθεί στην AfD εισηγούμενος την ίδρυση ακαδημίας για πρώην μουσουλμάνους.

News: Here is the moment German police arrest the 50 year old Saudi Arabian suspect of the Christmas Market Massacre in the German city of Magdeburg. pic.twitter.com/P2LLXDbdoI



Από τις αναρτήσεις και τα σχόλιά του φαίνεται ότι ήταν επικριτής της μεταναστευτικής πολιτικής του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ και θαυμαστής του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ.

Η ραδιοτηλεόραση Δυτικής Γερμανίας WDR ανέφερε ότι ο Ταλέμπ Α. αποκήρυξε το Ισλάμ ήδη στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και πριν από οκτώ χρόνια, μέσω επιστολής του, είχε προτείνει στην AfD να δημιουργήσει ακαδημία για πρώην μουσουλμάνους.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 στην Frankfurter Rundschau, δήλωνε ότι γυναίκες από την πατρίδα του στρέφονται σε εκείνον ζητώντας προστασία, κυρίως επειδή «είχαν βιαστεί από τον σύζυγο-κηδεμόνα τους» και υποστήριζε ότι το γερμανικό σύστημα ασύλου αποτελούσε «δρόμο προς την ελευθερία» για αυτές.

«Είμαι ο πιο επιθετικός επικριτής του Ισλάμ στην ιστορία. Αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε τους Άραβες», είχε πει ο δράστης σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα FAZ το 2019.

Ένας Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στην Washington Post ότι ο ύποπτος περιέγραψε επίσης τον εαυτό του ως Σαουδάραβα αντικαθεστωτικό.

Μάλιστα, βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικής ουσίας Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το προκαταρκτικό τεστ ήταν θετικό, αλλά λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές μόνο έπειτα από την ενδελεχή εξέταση από τους ειδικούς.

Σχετικά με το κίνητρο του δράστη, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, σημείωσε ωστόσο ότι «λόγω της σφοδρότητας της επίθεσης», πιθανόν την υπόθεση να αναλάβει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας, κάτι που θα σήμαινε ότι το κίνητρο θεωρείται τρομοκρατικό.

Η Σαουδική Αραβία πάντως εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον γερμανικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων και επιβεβαίωσε την πολιτική της για «αποκήρυξη της βίας».

Το περιοδικό Der Spiegel έκανε λόγο για «μυστηριώδες κίνητρο», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «ένα ισλαμιστικό κίνητρο σχεδόν αποκλείεται».

Στο μεταξύ, την συμπαράστασή τους στα θύματα και στις οικογένειές τους εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από τον «τρόμο που έζησαν χθες οι επισκέπτες της χριστουγεννιάτικης αγοράς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος έγραψε στο «Χ» ότι επικοινώνησε με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς για να του εκφράσει την συμπαράστασή του και ο αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζ.Ντ. Βανς, ο οποίος έγραψε «τι φρικτή επίθεση τόσο κοντά στα Χριστούγεννα!».



Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ εξέφρασε επίσης τη συμπαράσταση του Αντόνιο Γκουτέρες και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Συγκλονισμένος από την τραγική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Deeply shocked by the tragic attack at the Christmas market in Magdeburg. Our thoughts are with the victims, their families, and all those affected. Greece stands in full solidarity with the German people during this difficult time. Violence has no place in our societies.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 20, 2024