Σήμερα θα σας διηγηθώ μια ιστορία που θυμίζει πολύ (πιο πολύ δεν γίνεται) τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τότε που η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, διά του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη του χορήγησε ελληνική ιθαγένεια και σήμερα διαπρέπει ως «Greek Freak» στην Αμερική, ως MVP των τελικών και ως ο πλέον τροπαιούχος του NBA Cup. Και βεβαίως, τιμά με τη συμμετοχή του την Εθνική Ομάδα. «Ο Έλληνας ίσως είναι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας», όπως είπε για αυτόν και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ε, λοιπόν η ιστορία επαναλαμβάνεται, αφού εντοπίστηκε στο Μέριλαντ μια υποσχόμενη και πανύψηλη μπασκετμπολίστρια και ήδη μπήκαν οι διαδικασίες για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Μαθαίνω λοιπόν ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με επιστολή του Προέδρου της Ευάγγελου Λιόλιου εισηγήθηκε χριστουγεννιάτικα στον υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο να χορηγηθεί τιμητική πολιτογράφηση της Robyn Parks, επαγγελματία αθλήτρια του μπάσκετ, «στο πλαίσιο της ισχυροποίησης της Εθνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης Γυναικών, ενόψει και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών 2025, που θα διεξαχθεί μεταξύ άλλων και στην χώρα μας το προσεχές καλοκαίρι».

Η Robyn Parks, 32 ετών, είναι Αμερικανίδα επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια, ύψους 1.85 μ, που έπαιξε τελευταία φορά για τους Σικάγο Σκάι στην Εθνική Ένωση Μπάσκετ Γυναικών. Έπαιζε κολεγιακό μπάσκετ στο VCU.

Μετά από 30 χρόνια 10 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας κατέθεσαν χθες αίτηση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Έκαναν, δηλαδή, όπως έκανε πριν από 30 χρόνια ο συγγενής τους (εξάδελφος του τέως) Μιχαήλ, που αποποιήθηκε τίτλους, προνόμιά κτλ., δήλωσε πίστη στο δημοκρατικό πολίτευμα και έλαβε ελληνική υπηκοότητα, ελληνικό διαβατήριο και ταυτότητα όχι μόνον για τον εαυτό του, αλλά και για τις κόρες του Όλγα και Αλεξάνδρα. Η διαδικασία χορήγησης υπηκοότητας θα γίνει εξπρές, όχι όμως για κανένα ιδιαίτερο λόγο, αλλά επειδή γίνεται βάσει του νόμου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ό,τι προβλέπει δηλαδή ο νόμος.

Ο μικρότερος από τους δέκα της πρώην βασιλικής οικογένειας που έκανε στο Ληξιαρχείο αίτηση για την ιθαγένεια, είναι ένας 16χρονος, γιος του Παύλου Ντε Γκρες (όπως θα ονομάζεται). Δηλαδή, τα πέντε παιδιά του θανόντος τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου ήτοι Παύλος, Νικόλαος, Θεοδώρα, Φίλιππος και Αλεξία μπορούν, με το νόμο Βενιζέλου να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, όχι όμως και η Μαρί Σαντάλ Κλερ Μίλλερ (όπως είναι το πλήρες όνομά της), επειδή είχε παντρευτεί τον Παύλο, το 1995, δηλαδή πολλά χρόνια μετά το δημοψήφισμα που κατάργησε την μοναρχία κάνοντας τον Κωνσταντίνο έκπτωτο. Και κάτι ακόμα, με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, μπορούν να ψηφίζουν και να ψηφίζονται, σύμφωνα με τον νόμο, αλλά έως τώρα δεν έχουν δείξει καμία πρόθεση για το… ψηφίζεσθαι.

Μια τιμητική ιθαγένεια σε μια βραβευμένη λάτρη της Ελλάδας

Αφού γίνεται λόγος για ιθαγένειες, που χορηγεί τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα σας αποκαλύψω ότι μία τέτοια δόθηκε στην Κάρεν Βαν Νταϊκ, η οποία από σήμερα είναι Ελληνίδα και μπορεί να ψηφίζει (και να ψηφίζεται) στις εκλογές. Ποια είναι η κυρία Βαν Νταϊκ και γιατί της χορηγήθηκε τιμητικά η ελληνική ιθαγένεια; Σπούδασε μεταξύ άλλων και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο CοΙυmbία και Επίτιμη Διδάκτορας Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ίδρυσε και διηύθυνε μέχρι το 2016 το Διατμηματικό Hellenic Studies Program με επίκεντρο την βυζαντινή αυτοκρατορία και την σύγχρονη Ελλάδα, ενώ από το 2004 κατέχει ως Καθηγήτρια την θέση Kimon A. Doukas με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.

Η Βαν Ντάικ έχει εκτενή συγγραφική και ποιητική δράση με άμεσες και έντονες ελληνικές αναφορές, έχοντας συγγράψει πλήθος βιβλίων όπως «Kassandra and the Censors», «The scattered Papers of Ρenelope» κα. Κύριο αντικείμενο της έρευνάς της, είναι κριτική μελέτη της σημασίας που έχει η μεταφραστική λογοτεχνία για μετάφραση, με επίκεντρο την ελληνική διασπορά. Έχει λάβει πλήθος βραβείων για το έργο της αλλά και σειρά ακαδημαϊκών ερευνητικών υποτροφιών με ελληνικές αναφορές.