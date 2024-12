Το καθεστώς Άσαντ στη Συρία βρίσκεται στη δίνη του πολέμου, καθώς οι αντάρτες προελαύνουν στη Δαμασκό.

‘Ηδη κατέλαβαν την πόλη Σαναμαΐν και προωθήθηκαν σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τη νότια πύλη της Δαμασκού, ανακοίνωσε ο Χασάν Άμπντουλ Γάνι, ένας εκ των διοικητών τους.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δύο πηγές των ανταρτών και έναν Σύρο αξιωματικό, οι αντάρτες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους και την πόλη Κουνέιτρα, στο συριακό Γκολάν, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Ο αξιωματικός επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη αυτήν.

BREAKING — Syrian rebels size Zakiah, which is at a distance of 26km to Damascus.

«Οι δυνάμεις μας, που επιχειρούν στην Ντεράα και τη Σουέιντα, αναπτύσσονται εκ νέου, λαμβάνουν νέες θέσεις και δημιουργούν μια περίμετρο ασφαλείας, αφού τρομοκρατικά στοιχεία επιτέθηκαν σε απομονωμένα σημεία ελέγχου», αναφέρεται σε ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων που δόθηκε στη δημοσιότητα από ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ καραβάνια εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, κατευθυνόμενοι στα βορειοανατολικά σύνορα με την Τουρκία. Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) τουλάχιστον 370.000 πολίτες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν εκτοπιστεί στη Συρία.

Χθες το βράδυ (6/12) το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι τοπικές οργανώσεις ελέγχουν πάνω από το 90% της Ντεράα, περιλαμβανομένης της ομώνυμης πόλης.

Στη γειτονική πόλη Σουέιντα, το Παρατηρητήριο, που έχει την έδρα του στη Βρετανία, και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο κυβερνήτης, οι αρχηγοί της αστυνομίας και των σωφρονιστικών υηπηρεσιών, καθώς και ο επικεφαλής της περιφερειακής οργάνωσης του κυβερνώντος κόμματος Μπάαθ εγκατέλειψαν τα γραφεία τους και ότι ντόπιοι μαχητές κατέλαβαν σημεία ελέγχου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, οι περισσότερες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ιορδανία, κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη Συρία, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναπτύσσει επιπλέον δυνάμεις στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψώματα του Γκολάν κοντά στα σύνορα με τη Συρία για να «ενισχύσει την άμυνα στην περιοχή και την ετοιμότητα των δυνάμεων για διάφορα σενάρια».

#Syria BREAKING: #FSA rebels have advanced through the Syrian desert and seized control of the historic city of #Palmyra, located to the east of #Homs pic.twitter.com/W2NXQMRWBb

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 7, 2024