Ζημιές σε σπίτια και διακοπή στην ηλεκτροδότηση για περισσότερους από 10.000 ανθρώπους προκάλεσε ο σεισμός των 7 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της βόρειας Καλιφόρνιας.

Η προειδοποίηση που εκδόθηκε αρχικά για τσουνάμι, τόσο κατά μήκος των ακτών της βόρειας Καλιφόρνιας, όσο και του νότιου Όρεγκον -μια περιοχή που περιλαμβάνει περίπου 4,7 εκατομμύρια ανθρώπους- στη συνέχεια ανακλήθηκε.

Η Olivia Cobian, ιδιοκτήτρια του πανδοχείου Gingerbread Mansion Inn στο Ferndale, όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού, περίπου 418 χλμ βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε ότι το εσωτερικό του πανδοχείου «μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη. Έχουμε τεράστια μαντεμένια τζάκια που έχουν σηκωθεί και μετακινηθεί, όλα έχουν πέσει, έχουν σπάσει».

Ορισμένες περιοχές, περιλαμβανομένης του Μπέρκλεϊ στη βόρεια Καλιφόρνια, εξέδωσαν εντολή εκκένωσης λόγω της απειλής για τσουνάμι.

Μετά την αρχική δόνηση των 7 Ρίχτερ έγιναν πολλοί μετασεισμοί.

The striking moments of the 7-magnitude earthquake that occurred in the US state of California were captured on camera! The strength of the earthquake once again reveals how impressive nature can be.#deprem earthquake #earthquake Tsunami #California california #Tsunami deprem pic.twitter.com/BDaNwIlMee

— Maxess (@MaxessTv) December 5, 2024