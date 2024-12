Μια νύχτα έντονης πολιτικής κρίσης, ταραχών και επιβολής στρατιωτικού νόμου -που ευτυχώς κράτησε λίγες ώρες πριν τελικά αρθεί- βίωσαν οι πολίτες της Νότιας Κορέας. Ολα άρχισαν όταν αργά το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. τοπική ώρα) ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σουκ Γεόλ μέσα από ένα αιφνιδιαστικό τηλεοπτικό διάγγελμα κήρυξε στρατιωτικό νόμο λέγοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις». Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία θεωρείται δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980 αλλά στο παρελθόν έχει γνωρίσει μια σειρά αυταρχικών διακυβερνήσεων.

«Κηρύσσω στρατιωτικό νόμο για να προστατεύσω την ελεύθερη Δημοκρατία της Κορέας από την απειλή των κομμουνιστικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας, για να εξαλείψω τις ποταπές, αντικρατικές, φιλοβορειοκορεατικές δυνάμεις που σκυλεύουν την ελευθερία και την ευτυχία του λαού μας και για να προστατεύσω την ελεύθερη συνταγματική τάξη» είπε ο Γουν. Ο Γιουν επικαλέστηκε μια πρόταση που υπέβαλε το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή την εβδομάδα στο κοινοβούλιο, ζητώντας την παραπομπή σε δίκη ορισμένων κορυφαίων εισαγγελέων της χώρας, καθώς και το γεγονός ότι το κόμμα απέρριψε το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού.

