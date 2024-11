Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην βουλευτής Ματ Γκέιτς δήλωσε ότι αποσύρεται από υποψήφιος υπουργός Δικαιοσύνης – θέση για την οποία τον είχε επιλέξει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια αμφιλεγόμενη επιλογή που είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο σε παρατεταμένη και άσκοπη αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον, συνεπώς θα αποσύρω το όνομά μου από το ενδεχόμενο να διατελέσω υπουργός Δικαιοσύνης», έγραψε ο Γκέιτς σε μια ανάρτηση στο X. «Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Τραμπ πρέπει να βρεθεί στο πόστο του και να είναι έτοιμος από την πρώτη μέρα» διακυβέρνησης, τόνισε.

Η ανακοίνωση ήρθε μια ημέρα αφότου η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής βρέθηκε σε αδιέξοδο με τη δημοσίευση μιας αναφοράς με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και παράνομη χρήση ναρκωτικών από τον Γκέιτς και αφού συναντήθηκε με Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές των οποίων την υποστήριξη θα χρειαζόταν για γίνει υπουργός Δικαιοσύνης.

Από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γκέιτς για το πόστο αυτό, την περασμένη εβδομάδα, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο.

Χθες η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη δημοσίευση ή όχι έκθεσης που αφορά τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του Ματ Γκέιτς για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνούσε τον Γκέιτς επί σχεδόν τρία χρόνια με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπου, που αφορούσε ένα 17χρονο κορίτσι. Το γραφείο του είχε ανακοινώσει το 2023 ότι ενημερώθηκε από τους εισαγγελείς ότι δεν θα του ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Ωστόσο η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων συνέχισε την έρευνά της εις βάρος του Γκέιτς με αφορμή κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, παράνομη χρήση ναρκωτικών και ενδεχόμενες απόπειρες παρεμπόδισης της έρευνας. Ο ίδιος ο Γκέιτς αρνείται τις κατηγορίες.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback – and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…

— Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024