Πρώτη γεύση βαρύ χειμώνα πήρε η Βρετανία καθώς μεγάλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου καλύφθηκαν από χιόνι, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα.

Η Met Office εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα με χιόνι και πάγο στη βόρεια Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία, την κεντρική και νότια Ουαλία και τις ανατολικές κομητείες από τα Σκωτσέζικα σύνορα έως το Νόρφολκ.

#ClimateCatastrophe

Yesterday it rained & today in some places there’s #snow

When I was a kid we just called #climatechange – #weather

It’s #winter 🙄 pic.twitter.com/7jjsTKj9nR

— Ian Hilton 🇬🇧 (@whistler360) November 19, 2024