Για μία ακόμα καταιγίδα προετοιμάζονται σήμερα οι πληγείσες από τις πλημμύρες πόλεις κοντά στη Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία. Στις περιοχές αυτές σπεύδουν σήμερα να καθαρίσουν το αποχετευτικό σύστημα από τις λάσπες και τα συντρίμμια, να τοποθετήσουν σακιά με άμμο και να ακυρώσουν τα μαθήματα στα σχολεία.

Δύο εβδομάδες αφότου οι χειρότερες πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι, η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό, τον δεύτερο υψηλότερο, για ισχυρές ή καταρρακτώδεις βροχές, που αναμένονται σήμερα στην ίδια περιοχή.

Η AEMET προβλέπει ότι θα πέσουν τουλάχιστον 120 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 12 ωρών. Αν και η καταιγίδα δεν αναμένεται να είναι το ίδιο σφοδρή, θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική για τις πόλεις που προσπαθούν να συνέλθουν.

Floods have hit Spain, and the Sikhs of Spain, embodying the spirit of Sikhi and selfless service, have stepped up to help. In respect, local residents are applauding the Sikhs who took to the streets to clean up after the devastating floods. One volunteer says, “This country has… pic.twitter.com/jEBUdAmYaZ

