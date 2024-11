Οι μετασεισμοί συνεχίζονται στη Χαλκιδική. Περίπου είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση είχε επίκεντρο περίπου 13 χλμ. νότια – νοτιοδυτικά των Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής και εστιακό βάθος 16 χλμ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές και κυρίως στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη.

