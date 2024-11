Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν κατέρρευσε η οροφή σιδηροδρομικού σταθμού στη πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς σε τηλεοπτική δήλωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, καταβάλλονται προσπάθειες για τη διάσωση άλλων δύο ατόμων που βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια και με τα οποία τα σωστικά συνεργεία έχουν επαφή. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση, ανέφερε ό υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας.

Οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν πλάνα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού προσωπικού να ετοιμάζει φορεία σε κοντινή απόσταση. Δύο μεγάλα σκαπτικά μηχανήματα για την απομάκρυνση των ερειπίων βρίσκονται επίσης σταθμευμένα μπροστά από τον σταθμό.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης που θα διαρκέσει για αρκετές ακόμη ώρες. Έχουμε περίπου 80 διασώστες από διάφορες πόλεις που εργάζονται και βαριά μηχανήματα», δήλωσε ο Ντάτσιτς, προσθέτοντας ότι δύο ακόμη άνθρωποι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια αλλά ήταν ζωντανοί.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός στο Νόβι Σαντ ανακαινίστηκε δύο φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια και άλλες τόσες φορές έγιναν και τα εγκαίνια του σταθμού από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Τα τελευταία εγκαίνια έγιναν τον Ιούλιο του 2024 ενώ στα προηγούμενα εγκαίνια το 2022 παρέστη και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Το έργο της ανακαίνισης ανέλαβε και εκτέλεσε κινέζικη κατασκευαστική εταιρία και υπήρξαν πολλές καταγγελίες από την αντιπολίτευση για αδιαφανείς συνθήκες κατά την ανάθεση του έργου. Τα σερβικά ΜΜΕ μεταδίδουν επίσης ότι εδώ και ένα μήνα πολίτες επώνυμα ανέφεραν στις αρχές ότι στο σημείο της οροφής που κατέρρευσε είχαν εμφανιστεί στη βάση ρωγμές.

Ο πρωθυπουργός της Σερβίας Μίλος Βούτσεβιτς που βρίσκεται στον σιδηροδρομικό σταθμό δήλωσε ότι πρόκειται για τραγικό γεγονός και ανέφερε ότι θα αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα απευθύνει διάγγελμα απόψε στις 20:00.

