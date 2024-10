Στοιχειωμένα σπίτια, νυχτερίδες, κολοκύθες, σκελετοί, ιστορίες τρόμου, αυτό είναι το Halloween. Μία γιορτή που εορτάζεται κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες αλλά μας έχει γίνει γνωστή κυρίως μέσα από τον κινηματογράφο και το περίφημο παιχνίδι «Trick or Treat» (φάρσα ή κέρασμα), όπου μικροί και μεγάλοι μεταμφιέζονται και βγαίνουν στις γειτονιές, χτυπούν τις πόρτες και μαζεύουν γλυκά. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο φαίνεται να παρεισφρέει ολοένα και περισσότερο και στη δική μας κουλτούρα, κυρίως δίνοντας χαρά στα μικρά παιδιά. Τι είναι όμως το Halloween; Η ίδια η λέξη αποτελεί συντομογραφία των τριών λέξεων «All Hallows Eve». Γιορτάζεται το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, παραμονής της γιορτής των Αγίων Πάντων που είναι την 1η Νοεμβρίου. Πολλοί θεωρούν ότι προέρχεται από κέλτικες γιορτές που αφορούσαν στο τέλος του καλοκαιριού και στην αρχή του χειμώνα.

Η συγκεκριμένη μέρα μας φέρνει πιο κοντά με τον κόσμο των νεκρών και των πνευμάτων. Παρόμοια είναι και η Ημέρα των Νεκρών (Dia de Muertos), η οποία γιορτάζεται στο Μεξικό και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής στο τέλος Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου, περίοδο που συμπίπτει με την ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου καλλιέργειας του καλαμποκιού. Σύμφωνα με την παράδοση, η κολοκύθα είναι το σύμβολο του Halloween, ενώ το πορτοκαλί και το μαύρο είναι τα χαρακτηριστικά χρώματά του: το πορτοκαλί συμβολίζει τη φθινοπωρινή συγκομιδή ενώ το μαύρο τον άλλο κόσμο και το θάνατο.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μία επιλογή από δέκα ρολόγια που είτε έχουν ξεκάθαρη Halloween σχεδίαση είτε το θέμα τους είναι μακάβριο και ταιριάζει «γάντι» σ’ αυτή τη γιορτή. Την τιμητική τους έχουν βεβαίως οι νεκροκεφαλές.

BELL & ROSS BR-01 Cyber Skull Bronze

Όπως προδίδει το όνομά του, το BR-01 Cyber Skull Bronze είναι από μπρούντζο και στο skeleton (sic) καντράν του δεσπόζει ένα κρανίο το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις διαγώνιες βάσεις που μοιάζουν με κόκαλα! Ανήκει στη συλλογή Cyber, έχει κουρδιστό μηχανισμό και είναι limited edition 500 κομματιών. Τιμή: €11.900 (Kassis)

FIONA KRÜGER Petit Celebration Skull Enigma

Εμπνευσμένο από τη Μεξικάνικη γιορτή Día de Los Muertos (ημέρα των νεκρών), το μοντέλο αυτό είναι ένας φόρος τιμής στη ζωή και στο θάνατο. Η σχεδιάστρια Fiona Krüger έχει δημιουργήσει μία ολόκληρη συλλογή Skull, με ρολόγια που η κάσα τους και το κρύσταλλο έχουν σχήμα κρανίου, ενώ οι χειροποίητες διακοσμήσεις στο πολυεπίπεδο καντράν αποτελούν πραγματικά έργα τέχνης. Οι τιμές τους αναλόγως αλμυρές. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο ρολόι τιμάται στα 25.800 ελβετικά φράγκα (€27.600) Δείτε περισσότερα μοντέλα Skull εδώ.

HUBLOT Spirit of Big Bang Depeche Mode

Σχεδιασμένο σε συνεργασία με το διάσημο συγκρότημα Depeche Mode, το Spirit of Big Bang Depeche Mode αποτίει φόρο τιμής στο τελευταίο άλμπουμ και την παγκόσμια περιοδεία του βρετανικού συγκροτήματος, Memento Mori, που πραγματεύεται την αξία της ζωής στο παρόν και την πολυτιμότητα του χρόνου. Αυτή η ιδέα συμβολίζεται στο ρολόι από ένα μοτίβο κρανίου σε μία κλεψύδρα. Τιμή: €35.400 (Hublot Boutique)

KONSTANTIN CHAYKIN Wristmons

O Ρωσικής καταγωγής ανεξάρτητος ωρολογοποιός είναι διάσημος για τα ανθρωπόμορφα ρολόγια του, τα περίφημα Wristmons (από το wrist monsters, δηλαδή τέρατα καρπού), όπως τα ονομάζει. Για τη γιορτή του Halloween έχει δημιουργήσει δύο μοντέλα με καντράν που μοιάζει κολοκύθα-φαναράκι, ένα σε πορτοκαλί και ένα σε πράσινο χρώμα, ενώ για την ημέρα των νεκρών του Μεξικού, φιλοτέχνησε ένα υπέροχο σε χρώματα και αισθητική μοντέλο Wristmons, το Calavera, μία πιο πολύχρωμη εκδοχή του περίφημου και βραβευμένου του Joker.

Tόσο το Pumkin Head όσο και το Green Halloween έχουν κάσες από μπρούντζο και στο ανθρωπόμορφο καντράν τους δεν έχουν δείκτες: τα μάτια κάθε Wristmon δείχνουν την ώρα και τα λεπτά, αλληθωρίζοντας υπέροχα. Στο δε «στόμα» που χαμογελάει η «γλώσσα» δείχνει τις φάσεις της Σελήνης.

Το ίδιο ισχύει και για το Calavera. Και τα τρία ρολόγια έχουν αυτόματους μηχανισμούς με ειδικό σύστημα-πατέντα του Konstantin Chaykin με δύο δίσκους για τις ώρες και τα λεπτά και ένδειξη φάσης της Σελήνης. Δεδομένου ότι η ετήσια παραγωγή του Chaykin δεν ξεπερνά τα 250 ρολόγια, η τιμή των μοντέλων αυτών είναι της τάξης των 20.000 -25.000 ευρώ.

LOUIS VUITTON Tambour Carpe Diem

Αυτό το ρολόι χειρός για το Halloween συνδυάζει αριστοτεχνικά το απόκοσμο με το εξαίσιο. Είναι μια «στοιχειωμένη» υπενθύμιση του αιώνιου χορού μεταξύ ημέρας και νύχτας, φωτός και σκιάς. Ανήκει στην περίφημη συλλογή υψηλής ωρολογοποιίας Automatons της Louis Vuitton. Με το πάτημα ενός κουμπιού επάνω δεξιά της κάσας, ενεργοποιείται μία μαγευτική κίνηση στο καντράν: το κεφάλι του φιδιού κινείται προς τα δεξιά αποκαλύπτοντας την ώρα (jumping hour) ενώ το στόμα του κρανίου ανοίγει, αποκαλύπτοντας τη φράση Carpe Diem, τη γνωστή ρήση του Ρωμαίου ποιητή Οράτιου, που σημαίνει «Άδραξε τη μέρα».

Η Louis Vuitton θα δημιουργήσει λιγότερα από 30 κομμάτια συνολικά του Tambour Carpe Diem και η τιμή του είναι πάνω από 450.000 δολάρια!

Και για να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα, με ρολόγια που μπορούμε πραγματικά να αγοράσουμε και να γιορτάσουμε με χιούμορ το Halloween, ευτυχώς υπάρχει η Swatch. Επιλέξαμε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα από την «τρομακτική» συλλογή της.

SWATCH It’s Spooky Time

Φανταστική ιδέα, ένα Big Bold Bioceramic με ειδικό μηχανισμό τροχού ημερομηνίας που κινεί τα γουρλωμένα μάτια του κρανίου στο καντράν, δημιουργώντας τις πιο τρελές φάτσες. Έχει διάμετρο κάσας 47 χιλιοστά, λουράκι από σιλικόνη και η τιμή του είναι €135 (Swatch Boutique, Swatch Group Greece))

SWATCH The Simpsons – Aye Carumboo και D’Oh of the Dead

Από την αγαπημένη συλλογή The Simpsons κυκλοφόρησαν πρόσφατα δύο «στοιχειωμένα» μοντέλα. Το Aye Carumboo απεικονίζει έναν πολύχρωμο, ηλεκτρισμένο Bart Simpson τυπωμένο στο μαύρο ματ καντράν, στεφάνη και λουράκι. Δύο δείκτες σε σχήμα αστραπής δείχνουν την ώρα.

To D’Oh of the Dead απεικονίζει ολόκληρη την οικογένεια Simpson και πολύχρωμα διακοσμητικά στοιχεία τυπωμένα στο μαύρο ματ καντράν και το λουράκι. Οι πολύχρωμες τυπωμένες λεπτομέρειες πάνω στο μαύρο καντράν όπως και οι δύο κεντρικοί δείκτες σε σχήμα κόκαλου φωσφορίζουν στο σκοτάδι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Τιμές: €145 και €110 αντίστοιχα (Swatch Boutique, Swatch Group Greece)

Ελπίζουμε να σας τρομάξαμε αρκετά! Η ώρα του Halloween έφτασε. Boo!