Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για τον τρόπο που έδρασαν οι δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην Τουρκία, χθες το μεσημέρι, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2024, στις εγκαταστάσεις της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (Tusas).

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG

Σύμφωνε με το HaberTurk ο άντρας δράστης της επίθεσης είχε γεννηθεί το 1992 στην περιοχή Beytüşşebap, ήταν μέλος του ΡΚΚ από το 2016, ωστόσο το όνομά του δεν αναφέρεται. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Ερντογάν έχει αποδώσει – δια στόματος δύο υπουργών της – το PKK ως υπεύθυνο για την τρομοκρατική επίθεση ενώ χθες τα μεσάνυχτα εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε 32 κουρδικούς στόχους σε βόρειο Ιράκ και Συρία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας κατηγόρησε ευθέως το PKK για την τρομοκρατική επίθεση: «Όπως επιτρέπει το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία (…) και συνολικά 32 στόχοι που ανήκαν στους τρομοκράτες καταστράφηκαν με επιτυχία», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως «οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται».

Turkey and Turkish-Allied Forces in Syria are launching Strikes tonight against Kurdish Towns and PKK Positions in Northern Syria, as Retaliation for today’s Terrorist Attack on the Capital of Ankara; with 32 Strikes having been carried out so far by the Turkish Air Force. pic.twitter.com/Uq4lUNkeBz

— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024