Νεκρό ανασύρθηκε βρέφος που πνίγηκε χθες Πέμπτη το βράδυ στη Μάγχη, στα ανοικτά των ακτών της Γαλλίας, όταν ανατράπηκε υπερφορτωμένο πλοίο στο οποίο επέβαιναν μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στη Βρετανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι γαλλικές αρχές.

Στη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση των μεταναστών που έπεσαν στη θάλασσα «65 άνθρωποι ανασύρθηκαν σώοι και ασφαλείς», αλλά «έπειτα από έρευνες ένα βρέφος εντοπίστηκε αναίσθητο στο νερό και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του», επεσήμαναν οι λιμενικές αρχές της Μάγχης και της Βόρειας θάλασσας.

Tragedy as baby dies after migrant boat capsizes in English Channelhttps://t.co/2LVeoURYGB pic.twitter.com/O9Azngw7Bk

— The Mirror (@DailyMirror) October 18, 2024