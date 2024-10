Από την επίθεση που εξαπέλυσαν οι μαχητές της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, η βία στη Μέση Ανατολή ολοένα και κλιμακώνεται.

Ένα χρόνο μετά, η περιοχή απέχει ελάχιστα από μια γενικευμένη σύρραξη, με τα βλέμματα πλέον να είναι στραμμένα στη σύγκρουση Ιράν και Ισραήλ. Το δεύτερο έχει ξεκινήσει μια χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο, ενώ έχει επιδέξια «αποκεφαλίσει» τη Χεζμπολάχ, τη λιβανέζικη πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σε απάντηση η Ισλαμική Δημοκρατία έριξε πυραύλους κατά του Ισραήλ την προηγούμενη εβδομάδα, το Ισραήλ προβλέπεται να ανταποδώσει και ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται σε αναμονή.

Το «Βήμα» παρακολουθεί τις εξελίξεις από την αρχή του πολέμου. Αυτές είναι οι κυριότερες ημερομηνίες και τα γεγονότα του τελευταίου χρόνου που οδήγησαν στο σήμερα.

7 Οκτωβρίου 2023

Η Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, επιλέγει την εβραϊκή γιορτή Σιμχάτ Τορά για να εξαπολύσει την πιο θανατηφόρα επίθεση κατά των Εβραίων από το Ολοκαύτωμα.

Πρώτα, εκτοξεύει ένα μπαράζ ρουκετών προς ισραηλινές πόλεις. Στη συνέχεια, μαχητές διαπερνούν τον φράχτη των συνόρων και χρησιμοποιούν αλεξίπτωτα πλαγιάς και ταχύπλοα για να επιτεθούν στο Ισραήλ από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Ένοπλοι εισβάλλουν σε κιμπούτζ και στο μουσικό φεστιβάλ Supernova. Σύμφωνα με τους ισραηλινούς αξιωματούχους, 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 250 άνθρωποι – συμπεριλαμβανομένων των σορών ορισμένων από όσους σκοτώθηκαν – απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Την επόμενη μέρα το Ισραήλ κηρύσσει τον πόλεμο, ενώ την 9η Οκτωβρίου κηρύσσει «πλήρη πολιορκία» της Γάζας. Ο θύλακας, όπου μέχρι τότε ζούσαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, βρισκόταν ήδη υπό μερικό αποκλεισμό εδώ και 16 χρόνια, όμως ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ διακήρυξε πως πλέον δεν θα εισέρχεται «ηλεκτρισμός, τρόφιμα, καύσιμα».

