Το τελευταίο γεύμα του Μαρσέλους Γουίλιαμς (Marcellus Williams) ήταν φτερούγες κοτόπουλου και ψιλοκομμένες τηγανητές πατάτες. Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης είχε εξομολογηθεί επί 90 λεπτά στον ιμάμη που τον επισκέφθηκε στη φυλακή Bonne Terre. Μέχρι τις 16:45 οι συνήγοροι πάλευαν για την αναστολή εκτέλεσης της θανατικής ποινής του.

Στις 18:00 ο γενικός εισαγγελέας του Μιζούρι ειδοποίησε το αρμόδιο τμήμα του σωφρονιστικού ιδρύματος πως κάθε νομική απόπειρα είχε καταρριφθεί. Ένα λεπτό αργότερα του χορηγήθηκε η θανατηφόρα ένεση. Στις 18:10 ο Μαρσέλους Γουίλιαμς ήταν νεκρός. Η εκτέλεση έλαβε χώρα παρουσία του γιου του που παρακολουθούσε τη διαδικασία.

Ο Μαρσέλους Γουίλιαμς είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2001 για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Φελίσια Γκέιλ (Felicia Gayle). Στο μεσοδιάστημα η εκτέλεση είχε αναβληθεί δύο φορές εξαιτίας έλλειψης επαρκών στοιχείων. Για 25 χρόνια ο -56χρονος σήμερα- θανατοποινίτης υποστήριζε την αθωότητά του.

Η 42χρονη γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή από τον ακτινολόγο σύζυγό της την 11η Αυγούστου του 1998. Είχε δεχθεί 43 χτυπήματα (τα 7 θανατηφόρα) από χασαπομάχαιρο που είχε στην κουζίνα του σπιτιού της, σε προάστιο του Σεντ Λούις.

Εξ αρχής υιοθετήθηκε η εκδοχή της διάρρηξης, διότι από το διαμέρισμά της στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι έλειπαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα του ζευγαριού. Μεταξύ αυτών και ο φορητός υπολογιστής του συζύγου της.

Μετά από έρευνες μηνών που δεν απέδωσαν καρπούς, η οικογένεια του θύματος ανακοίνωσε την αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του δράστη. Δύο άτομα εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις Αρχές. Ήταν η σύντροφος και ο πρώην συγκρατούμενος του Γουίλιαμς, ο οποίος σε άλλη περίσταση είχε συλληφθεί για ληστεία σε κατάστημα με ντόνατς. Υποστήριξαν πως τούς είχε εξομολογηθεί το έγκλημα.

Ο Γουίλιαμς συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη. Τον Αύγουστο του 2001 και μετά από κατάθεση 22 μαρτύρων καταδικάστηκε σε θάνατο από τον δικαστή της περιφέρειας του Σεντ Λούις. Κάποιος εξ αυτών υποστήριξε πως ο Γουίλιαμς τού πούλησε τον υπολογιστεί που είχε κλέψει από το τόπο του φονικού.

Έκτοτε άρχισε ένας αδιάκοπος αγώνας, με τη συνδρομή των δικηγόρων του κι άλλων οργανώσεων, για την ανατροπή της απόφασης και της αθώωσής του. Αποδεικτικά στοιχεία που να οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα πως ο Γουίλιαμς είχε πάει στο διαμέρισμα της Γκέιλ δεν βρέθηκαν. Ούτε γενετικό υλικό που να τον συνδέει με τον φόνο. Τα αποτυπώματα στο μαχαίρι είχαν αλλοιωθεί.

Το 2015 και το 2017 επιτεύχθηκε η αναβολή της εκτέλεσης. Ζητήθηκε επανηλλειμμένως επανεξέταση του φακέλου. Οι αμφιβολίες διαρκώς αυξάνονταν. Ειπώθηκε πως ένας εκ των ενόρκων ήταν εξ αρχής αρνητικά διακείμενος μόνο και μόνο επειδή ο Γουίλιαμς ήταν μαύρος.

Back in 2017 right after his original stay of execution we asked Marcellus Williams if he was at peace and this is what he told us. We owe it to him to keep the pressure on and let this be a call to action so that this never happens to another innocent man again. pic.twitter.com/RZpb4scntv

— Cory Popp (@CoryPopp) September 25, 2024