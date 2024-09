Ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να προετοιμάζεται για χερσαία εισβολή στον Λίβανο λόγω και της έντονης κινητικότητας του στρατού στα σύνορα.

Ενδεικτικές των προθέσεων της χώρας είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του πως ο αγώνας εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα συνεχιστεί έως ότου οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

«Προκαλούμε πλήγματα στη Χεζμπολάχ που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Κάνουμε χρήση βίας και τεχνασμάτων. Μπορώ να σας υποσχεθώ ένα πράγμα: δεν θα σταματήσουμε μέχρι (οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του βορρά) να επιστρέψουν στα σπίτια τους», λέει ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“I cannot detail everything we are doing, but I can tell you one thing – we are determined to return our residents in the north home safely. pic.twitter.com/eslGkmD1RP

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 25, 2024