Εκτός της συναισθηματικής, οτιδήποτε έχει συνδεθεί με τον Michael Jordan έχει ομολογουμένως και αγοραστική αξία. Φερ’ ειπείν τον Ιανουάριο του 2023 η φανέλα του από το Game 1 των Τελικών του NBA το 1998, της χρονιάς του Last Dance δηλαδή κόντρα στους Jazz, πουλήθηκε έναντι 10.1 εκατ. δολαρίων. Αποτελεί έως σήμερα το ακριβότερα κοστολογημένο αντικείμενο της «συλλογής» του.

Αυτό που επί δώδεκα χρόνια ο «Air» είχε αποτύχει να ξεφορτωθεί από το «book» του ήταν η ιδιόκτητη έπαυλη που διατηρούσε λίγο έξω από το Σικάγο και στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν. Ήταν το σπίτι που διέμενε ενόσω μεγαλουργούσε με τους Bulls κατακτώντας το ένα πρωτάθλημα πίσω από το άλλο – έξι στο σύνολο.

Το 2012 ο Jordan πήρε την απόφαση να θέσει προς πώληση το πολυτελές οίκημα με το 23 στην κεντρική είσοδο. Μαζί συνοδευόταν και το πελώριο οικόπεδο που το φιλοξενούσε.

Η αρχική τιμή πώλησης που είχε απαιτήσει ήταν 29 εκατομμύρια δολάρια. Ένα χρόνο αργότερα το ακίνητο δημοπρατήθηκε με την εκκίνηση να έχει τοποθετηθεί στα 23.5 εκατομμύρια δολάρια. Επειδή όμως ουδείς ενδιαφέρθηκε να καταβάλει ένα τέτοιο ποσό, ο πολυθρύλητος άσος μείωσε τις απαιτήσεις του στα μισά (14.9 εκατομμύρια). Έκτοτε ήταν υποχρεωμένος να περιμένει.

Ο αγοραστής βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν και διέρρευσε η συμφωνία με τον Jordan. Πάντως ούτε η ταυτότητά του ούτε το ακριβές ποσό της αγοραπωλησίας για το αρχοντικό των 9 υπνοδωματίων, των 19 μπάνιων, του -κανονικών διαστάσεων- γηπέδου μπάσκετ, του γηπέδου γκολφ, του γκαράζ 15 θέσεων και αίθουσα για πούρα έγιναν γνωστά. Τους πάντες τους απασχόλησε η είδηση καθεαυτή. Και το γιατί μέχρι τώρα δεν είχε βρεθεί ένας πραγματικός ενδιαφερόμενος.

Εικάζεται πως ο Jordan δεν ήταν διαλλακτικός με την τιμή και δεν διαπραγματευόταν για κάτι λιγότερο. Μόνο που για τους εκτιμητές η έπαυλη κουβαλούσε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, με συνέπεια να καταλήξει «στοιχειωμένη».

Πρώτον και κύριο, είχε χτιστεί σε μια περιοχή όχι θελκτική στους επενδυτές και στην οποία η αξία του τετραγωνικού μέτρου είχε πέσει κατακόρυφα. Δεν έφτανε συνεπώς στα επίπεδα των απαιτήσεων του Jordan. Τα 15 εκατ. δολάρια θα αρκούσαν σε κάποιον για να χτίσει κάτι από την αρχή και σίγουρα με πιο σύγχρονες, «έξυπνες» και οικονομικές προδιαγραφές.

Επίσης αυτός που θα αγόραζε την έπαυλη, θα έπρεπε να είναι φανατικός του MJ. Διότι όλο το σπίτι παρέπεμπε εξ ολοκλήρου στον ιδιοκτήτη του. Εφόσον κάποιος σκόπευε να το μετατρέψει, ανακαινίζοντάς του, και να το φέρει στα δικά του μέτρα ή γούστα, θα έπρεπε να επενδύσει ένα έξτρα ποσό – όχι ευκαταφρόνητο.

Συν τοις άλλοις, το κόστος συντήρησης ενός τέτοιου «παλατιού», όπως και ο φόρος ιδιοκτησίας, δεν θ’ αντιστοιχούσαν στα δεδομένα της εποχής. Πιθανόν δε κάποιες από τις εγκαταστάσεις του, που θα όφειλε ούτως ή άλλως να τις φροντίζει ο δυνητικός αγοραστής, θα ήταν εντελώς ανώφελες.

Τέλος, το γεγονός και μόνο πως πρόκειται για το πρώην σπίτι του Jordan προκαλεί αυτομάτως αίσθημα ανασφάλειας και έλλειψη ιδιωτικότητας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που από περιέργεια και ενδιαφέρον το επισκέπτονται ως σήμερα χαζεύοντας και βγάζοντας φωτογραφίες. Μέχρι και στόχος διαρρηκτών έχει γίνει στο παρελθόν για ευνόητους λόγους.

