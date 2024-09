Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Τουρκία στις 9:35 το πρωί του Σαββάτου (7/9).

Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για σεισμό 5,7 Ρίχτερ, ενώ στη συνέχεια το μέγεθός του αναθεωρήθηκε στα 4,9 Ρίχτερ και η τελική μέτρηση έδειξε 4,8 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο καταγράφηκε, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στα 34 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά του Γκαζιαντέπ, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

— EMSC (@LastQuake) September 7, 2024