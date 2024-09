Την τραγική κατάληξη της ολιγοήμερης νοσηλείας της γνωστής μαραθωνοδρόμου Ρεβέκα Τσεπτεγκέι, που έδινε μάχη στην εντατική έχοντας σοβαρά εγκαύματα σχεδόν στο 80% του σώματός της επιβεβαίωσε με ανάρτηση η αθλητική ομοσπονδία της χώρας.

«Μάθαμε για τον θλιβερό θάνατο της αθλήτριάς μας, Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι… που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ως Ομοσπονδία καταδικάζουμε τέτοιου είδους ενέργειες και ζητούμε δικαιοσύνη», γράφει η Uganda Athletic Feferation ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

