Πυρκαγιά που ξέσπασε στο ανατολικό Λονδίνο, σε πύργο κατοικιών έχει σημάνει συναγερμό στις Αγγλικές Αρχές. Η φωτιά ξεκίνησε να καίει τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 26 Αυγούστου, της τραπεζικής αργίας.

Άμεσα αποφασίστηκε η εκκένωση του πολυώροφου συγκροτήματος, και περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το σημείο, ανάμεσά τους και παιδιά. Παράλληλα, πάνω από 200 πυροσβέστες συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης στο Dagenham, στο ανατολικό Λονδίνο, και δύο άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

🔴 A huge blaze engulfed a block of flats in Dagenham with “known fire safety issues” on Monday.

More than 100 people have been evacuated and two taken to hospital after a fire broke out in the building in East London.

Follow the latest here ⬇️https://t.co/O0st67N2wT pic.twitter.com/Chn4TapwPT

— The Telegraph (@Telegraph) August 26, 2024