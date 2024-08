Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο θρυλικός προπονητής Σβεν Γκόραν Έρικσον, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο θάνατος του επιβεβαιώθηκε από τον Μπο Γκούσταβσον, τον ατζέντη του πρώην προπονητή της Λάτσιο στη Σουηδία. Όπως είπε ο Έρικσον πέθανε το πρωί της Δευτέρας (26/8) στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο Έρικσον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2024 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο σε τελικό στάδιο και ότι πιθανότατα είχε «στην καλύτερη περίπτωση» περίπου ένα χρόνο ζωής.

Είχε παραιτηθεί από την τελευταία του δουλειά, ως διευθυντής της Κάρλσταντ στην πατρίδα του, τη Σουηδία, τον περασμένο Φεβρουάριο, εξαιτίας αυτού που περιέγραψε τότε ως «θέματα υγείας που βρίσκονται υπό διερεύνηση».

Η καριέρα του Έρικσον ως προπονητής διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ξεκινώντας στη Σουηδία με την Degerfors IF, πριν αναλάβει την IFK Göteborg.

Ο Έρικσον ήταν τότε μόλις 30 ετών και ελάχιστα γνωστός στους παίκτες ενός από τους κορυφαίους συλλόγους της χώρας. Το νεαρό της ηλικίας του δεν τον πτόησε και η επιτυχία ήρθε σύντομα, οδηγώντας την Γκέτεμποργκ στην κατάκτηση του σουηδικού τίτλου και του Κυπέλλου UEFA το 1982.

Ως προπονητής της Μπενφίκα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, φτάνοντας σε έναν ακόμη τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1983. Αυτή τη φορά βρέθηκε στη λάθος πλευρά μετά την ήττα με συνολικό σκορ 2-1 από την Άντερλεχτ, αναφέρει ο Guardian.

Το αστέρι του ωστόσο ήταν σε ανοδική πορεία. Μετακόμισε στη Ρόμα και στη συνέχεια στη Φιορεντίνα, πριν επιστρέψει στην Μπενφίκα το 1989, οδηγώντας την πορτογαλική ομάδα σε έναν ακόμη τίτλο πρωταθλήματος και, το 1990, σε έναν τελικό Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, όπου έχασε από τη Μίλαν.

Αυτό οδήγησε στην επιστροφή στην Ιταλία με τη Σαμπντόρια, την οποία οδήγησε σε θρίαμβο στο Coppa Italia το 1994, πριν μετακομίσει στη Λάτσιο και ανταποδώσει την εμπιστοσύνη του προέδρου του Συλλόγου Σέρτζιο Κραγκνότι με έναν τίτλο στη Serie A το 2000. Ήταν μόλις η δεύτερη φορά που ο σύλλογος της Ρώμης κέρδιζε το μεγαλύτερο βραβείο της Ιταλίας.

Really heartbreaking news that Sven-Goran Eriksson has passed away at 76.

We’ll forever be grateful that he lived his dream by managing Liverpool at Anfield.

Our thoughts are with all of Sven’s family and friends ❤️ pic.twitter.com/ACQxLLhGsD

